《午市前瞻》看好騰訊首季表現，恒指短線上望２５０００點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上周五（８日）公布４月失業率升至１４﹒７％，以及非

農業職位減至２０５０萬個，但上述數據均比仍勝預期，美股三大指數各高收。此外，市場繼續

憧憬美國有更多州份開始放鬆防疫而實施的封鎖措施，以及中美關係見緩和，港股高開２４０點

報２４４７０，已是早市最低位。未幾，多隻重磅股、石油股及出口股跑出，當中將於本周三（

１３日）公布季績的騰訊（００７００）更創逾半年高，帶動港股愈升愈有，最多曾飆５３６點

見２４７６６點且破五十天線（約２４２１３點）。最終港股半日報２４７０６點，升４７６點

或升１﹒９７％，主板成交５７３﹒１９億元。國企指數報１００４１點，升１７２點或升１﹒

７５％。

Ａ股榮辱互見，上證綜合指數報２８９９點，升３點或升０﹒１３％，成交１７００﹒１２

億元人民幣。深證成份指數報１０９９６點，跌４點或跌０﹒０４％，成交２５８４﹒１４億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊控股升２﹒３４％，報４２８元；友邦保險（０１２９９）升２﹒０８％

，報７１﹒１元；匯豐控股（００００５）升２﹒１５％，報４０﹒４元；中國移動（００９４

１）升１﹒６１％，報６０﹒０５元；傳內地電商京東月底來香港上市，港交所（００３８８）

升３﹒４６％，報２５１﹒２元。



＊中美首階段協議落實見進展，創科漲３％＊



中美高級貿易代表周五討論了第一階段貿易協議落實情況，市場對首階段落實情況感樂觀，

中方指雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件。創科實業（００６６９）漲３％，報６６﹒

８５元；申洲國際（０２３１３）升３﹒２８％，報９４﹒３５元；萬洲國際（００２８８）升

２﹒２４％，報７﹒２９元；敏實集團（００４２５）升４％，報２０﹒３元；敏華控股（０１

９９９）升４﹒８８％，報４﹒７３元：德昌電機（００１７９）升７﹒６０％，報１３﹒０２

元。

澳門政府宣布，今早６點起，合資格內地外僱人員，入境澳門可豁免隔離，賭業股反彈。金

沙中國（０１９２８）彈３﹒８６％，報３２﹒３元；銀河娛樂（０００２７）升２﹒３３％，

報５４﹒９５元；永利澳門（０１１２８）升２﹒５５％，報１４﹒５元；澳博控股（００８８

０）升２﹒５９％，報８﹒３１元；新濠國際發展（００２００）升２﹒７２％，報１５﹒１元

。

手機設備股隨市造好，舜宇光學（０２３８２）升５﹒９６％，報１２２﹒６元暫半日最佳

藍籌；上月攝像頭模組銷量增逾３％的丘鈦科技（０１４７８）升２﹒８５％，報１０﹒８４元

；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒６９％，報４０﹒１元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒７

８％，報１６﹒７６元；富智康集團（０２０３８）升１﹒１１％，報０﹒９１元。



＊內地基建續復工，水泥股繼續炒起＊



近日有內媒報道，由於疫情導致積壓的水泥需求集中釋放，以及基建提速疊加行業旺季來臨

，令內地多地水泥出貨量創新高，價格亦持續上升，水泥股上漲。中國建材（０３３２３）揚１

﹒２２％，報９﹒９８元；海螺水泥（００９１４）升１﹒８５％，報６０﹒６５元；亞洲水泥

（００７４３）升３﹒４７％，報９﹒２５元；華潤水泥控股（０１３１３）跌０﹒１９％，報

１０﹒４８元。

本地地產股造好，旗下首季租場租金普遍上升的太古地產（０１９７２）升２﹒０９％，報

２２元；恆基地產（０００１２）升２﹒７９％，報３１﹒３５元；；新鴻基地產（０００１６

）升０﹒６８％，報１０３﹒１元；新世界發展（０００１７）升１﹒５４％，報９﹒２５元；

信和置業（０００８３）升２﹒０２％，報１１﹒１２元；李氏父子增持長實集團

（０１１１３），半日股價升升２﹒８８％，報５０﹒１元。

據乘聯會公布，內地４月乘用車市場零售達到１４２﹒９萬輛，按年下降５﹒６％，但較３

月增長３６﹒６％，為今年走勢最強的月份，汽車股持續強勢。上月銷量按年增８﹒３％的東風

集團（００４８９）升３﹒５４％，報５﹒５６元；吉利汽車（００１７５）升１﹒５４％，報

１３﹒１６元；廣汽集團（０２２３８）升２﹒０４％，報７﹒５元；北京汽車（０１９５８）

升０﹒８６％，報３﹒５３元。



＊李偉傑：若有利好業務數據，ＩＭＡＸ上望１４﹒５元＊



港股開市即突破五十天線（最新報２４２１３點），財經分析員李偉傑向《經濟通通訊社》

表示，今日升勢主要受惠騰訊後日（１３日）公布首季業績，市場先作看好。他認為恆指整體走

勢為反覆上升，短期內可上望２５０００點，同時亦為沽貨好時機，因為今年為美國總統大選年

，中美關係未必太快回暖，港股大市或大幅上落，短線支持位可先看２３５００點。

中國國務院宣布落實防控措施的前提下，會開放公園、旅遊景點、運動場所、電影院等密閉

式娛樂休閒場所，帶動今早影視股急漲，李偉傑認為，消息主要利好影院售票業務，若然配合利

好的業務數據出台，其中ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）已在低位沉寂一段長時間，中線

可上望１４﹒５元（百天線）附近，貓眼娛樂（０１８９６）中線亦看１４元左右水平。（ｎｓ

、ｋｓ）

