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即市新聞

11/05/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》告別李小加，冀港交所走更國際化道路

　　《娥姐錦囊》李小加執掌港交所（００３８８）行政總裁十年，上周四（７日）宣布任期於
明年１０月底屆滿時，不再續約，成為港交所歷來在任時間最長的ＣＥＯ，雖然其任內不少政策
都具爭議性，但總體來說，李小加做事用心兼具創新精神，期望繼任者可以擴展香港國際金融中
心的領域，並好好把關，維持本港國金聲譽。
　　對於外界估計港府傾向於選擇與李小加立場相若者，接任港交所行政總裁，我相信交易所既
定的政策，不宜因人事變動而朝令夕改，但李小加尚未完成的一些工作，例如積極併購，則可按
日後天時、地利、人口，再定方向，期望李小加繼任人可以進一步提升本港國金中心地位，不僅
服務香港、內地，也將服務領域擴闊，堅持已形成的看法。
　　美國證監會（ＳＥＣ）主席克萊頓（Ｊａｙ　Ｃｌａｙｔｏｎ）近日警告投資者少沾手中概
股，因不少在美上市的中國企業於公開信息方面存在持續問題。美方的立場，或會加促中概股來
港上市，而作為監管者的港交所更要留神，加緊執法，免被指控縱容企業造假帳，令香港國金中
心形象受損。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

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註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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