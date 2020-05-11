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即市新聞

11/05/2020 17:01

《美元走勢－羅明立》美聯儲對負利率取態將左右美元後市表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒２６　　　１０６﹒７８　　　１０６﹒２６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８５０　　　１﹒０８１０　　　１﹒０８１１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４３７　　　１﹒２３４７　　　１﹒２３５８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７３５　　　０﹒９７００　　　０﹒９７３５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１９　　　７﹒７４９０　　　７﹒７５０４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國公布４月非農就業職位減少２０５０萬個，預期為減少２２００萬個；同
期，失業率為１４﹒７％，略低於預期的１６％，數據雖然創二戰後新高，不過市場憧憬最壞的
情況已經過去，帶動美股上升。美國本周將會公布消費者物價指數（ＣＰＩ）及零售銷售數據，
而美聯儲主席鮑威爾將於周三（１３日）發表公開言論。
　　美匯指數先跌後升，美國１０年期債券收益率最新回升至０﹒７０２％，有助推升短線美匯
指數。市場亦關注美聯儲對負利率的取態，估計決策會影響美元後市表現。暫時仍然在９８╱
１０１之間波動。
　　澳洲３月貿易在鐵礦石出口大幅增加下錄得大規模順差，資料顯示，澳洲３月貿易順差升至
１０６億澳元的歷史盈餘紀錄，這意味著第一季貿易順差增加４１％至１９０億澳元，主要由於
中國今年首四個月鐵礦石入口按年增長５﹒３％，亦即疫情並無影響中國對鐵礦石的需求。澳元
短線反覆向上，各國逐步放寬隔離措施，預料經濟活動會慢慢恢復，有助推升商品需求，若上破
０﹒６５８０，有望挑戰０﹒６７阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒５０　　　１０６﹒３０　　　１０８﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒０８５０　　　１﹒０７３０　　　１﹒０９１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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