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即市新聞

11/05/2020 15:29

【修例風暴】警方昨日拘捕約２３０人，介乎１２歲至６５歲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》警方發新聞稿譴責示威者昨日（１０日）漠視政府防控疫情的
相關法例，參與或組織受禁多於八人的羣組聚集。截至今日中午１２時，警方在全港各區共向
１９名違反《規例》的人士發出定額罰款通知書。此外，共拘捕約２３０人，年齡介乎１２歲至
６５歲。
　　被捕者涉及的罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財
產、藏有攻擊性武器、藏毒、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員及未能
出示身份證明文件等。
　　警方指，昨日下午約４時發現旺角一商場內有人聚集，懷疑有人參與或組織受禁羣組聚集。
警方到場勸諭聚集者離開，惟多次警告無效後，遂展開驅散行動，其間大批在場人士包圍警務人
員，警告無效後曾一度使用胡椒球槍。其後，警方在該商場截停多名示威者，在一名２２歲男子
身上檢獲懷疑製造汽油彈原料，包括電油、毛巾及打火機，該名男子涉嫌「藏有工具可作非法用
途」及「藏毒」被捕。
　　警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參
與任何受禁的羣組聚集。警方又指，絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。（ｃｗ）（ｚｚ）

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