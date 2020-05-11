《再戰明天》內地和美公布通脹率，儲局金融監管副主席參院發表

《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日）內地和美國公布４月通脹率。美聯儲金融監管

副主席夸爾斯在參院發表。



＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯在參院發表＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利發表

視頻演說，主題為「ＣＯＶＩＤ－１９與經濟」。

８：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特和首席經濟學家霍爾丹與企業和社區組織進行網

上座談。１０：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯在美國參議院金融委員會遠程聽證會上

就金融機構監管發表證詞陳述。１０：００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就新冠疫情影響發

表演說。９：００ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德參加官方貨幣暨金融機構論壇網路研

討會的問答環節。

明日，澳洲財長弗呂登貝格向議會提交報告書，概述新冠危機對經濟和商業的影響。



＊中國和美國公布４月通脹率＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布４月消費者物價指數，年率料由４﹒３％降至

３﹒７％；生產者物價指數按年跌幅料由１?５％擴大至２﹒５％。

１：００ｐｍ，日本公布３月領先指標，料由９１﹒７跌至８４﹒４。８：３０ｐｍ，美國

公布４月消費者物價指數，月率跌幅料由０﹒４％擴大至０﹒８％；年率料由１﹒５％下滑至

０﹒４％。



＊浩澤淨水派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：浩澤淨水（０２０１４）和高鵬礦業（０２２１２）等。

（ｈｏ）

