《小傳日記》防疫措施同步撤，魚缸企穩五十線

《小傳日記》花旗國４月失業率好過市場預期，加上侵侵對華加關稅態度軟化，上周五三大

指數全線上升，亞太魚缸今早（１１日）跟隨造好。恆指高開２４０點後一舉衝破１０日線（２

４１７６）、２０日線（２４１４９）及５０日線（２４２１１）。道指期貨今早再升過百點，

拉動魚缸曾升５３６點一度高見２４７６６點，補返上周一所遺下嘅下跌裂口。不過午後Ａ場轉

跌，港股升勢回順，但表現依然硬淨。加上特首林太透露，粵港澳就跨境防疫措施進行磋商，期

望月內達成安排，促成三地同步放寬限制喎。最終，魚缸收報２４６０２，上升３７１點或升近

２巴仙，主板成交１０３６﹒５３億銀增加７巴仙。國企指數報９９９０，上升１２２點或上升

逾１巴仙。

Ａ場先升後跌，上證綜指報２８９４，下跌唔夠１點；深證成分指數報１０９６９，下跌３

２點或跌唔夠半個巴仙，兩市成交６８４７億人仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）周三（１３日）將公布季度業績，大行普遍都睇好佢

前景，呢個大市火車頭更升至兩年高位，抽升逾４巴仙，報４３５銀；大象（００００５）跳高

逾１巴仙，報４０﹒０５銀；生發發（００３８８）踼高近３巴仙，報２５０銀；ＡＩＡ（０１

２９９）升近２巴仙，報７０﹒７銀；神州移動（００９４１）靠穩，報５９﹒１５銀；建行（

００９３９）彈近１巴仙，報６﹒２２銀；恆安國際（０１０４４）跣低近１巴仙，報６４﹒４

５元，成為跌得最多藍戰士。



＊疫情漸受控地產向前衝，孖屐表現好ＱＱ往上掃＊



香江已經連續２１日無本地感染，加上今日「孖屐」表現唔錯，本地地產佬自然醒神！旗下

租場租金首季上升嘅太古地產（０１９７２）抽高近２巴仙，報２１﹒９５銀；獲誠哥同主席李

澤鉅繼續增持嘅長實（０１１１３）起飛逾２巴仙，報４９﹒９銀；恆基地產（０００１２）跳

高近３巴仙，報３１﹒３銀；信和置業（０００８３）彈起近２巴仙，報１１﹒０８銀；新鴻基

地產（０００１６）軟唔夠１巴仙，報１０２﹒２銀。

今日「孖屐」表現好，新經濟佬的幫手當然唔少得！阿里巴巴（０９９８８）彈起近３巴仙

，報１９８﹒７銀；獲星展升目標價嘅小米鏟高近３巴仙，報１１﹒５銀；今日有消息話神州速

遞龍頭順豐加入外賣仔業務，美團（０３６９０）聽到當然受驚震一震倉啦，跌近２巴仙，報１

０９﹒７銀；平安好醫生（０１８３３）漲近１巴仙，報１０９﹒２銀。



＊舜宇追落後膺最佳藍籌，銷量向下降車佬垂頭喪＊



早排落後的手機佬最近終於醒神返，幾乎齊齊彈起！舜宇光學（０２３８２）鏟高逾４巴仙

，報１２０﹒６銀，係表現最佳藍戰士；瑞聲科技（０２０１８）抽高近２巴仙，報３９﹒７５

銀；丘鈦科技（０１４７８）起飛近２巴仙，報１０﹒７銀；比亞迪電子（００２８５）挫逾２

巴仙，報１６﹒８２銀；富智康（０２０３８）彈起逾１巴仙，報０﹒９１銀。

４月汽車銷售回暖，銷量為２０７萬輛，同比增長逾４巴仙；１至４月銷量為５７６﹒１萬

輛，同比下降３１巴仙。不過汽車佬今日就高開後普遍回吐。吉利汽車（００１７５）僅升近１

巴仙，報１３﹒０８銀；廣汽（０２２３８）無升跌，報７﹒３５銀；北京汽車（０１９５８）

無升跌，報３﹒５銀；比亞迪（０１２１１）軟近２巴仙，報４５﹒９５銀；長城汽車（０２３

３３）跪低逾１巴仙，報５﹒４銀。



＊馬交免隔離賭佬升勢嚟，中美有計傾出口佬精靈＊



粵港澳三地有望同步放寬跨境防疫措施限制，加上馬交政府宣布，今朝６點起，合資格內地

外僱人員，入境澳門可豁免隔離。同時亦取消醫學檢查措施，神州入境馬交人士須持核酸檢測陰

性證明或健康碼。濠賭佬都即刻生猛返，金沙（０１９２８）跳起逾３巴仙，報３２﹒１５銀；

銀娛（０００２７）揚逾１巴仙，報５４﹒２５銀；新濠國際（００２００）踼高逾３巴仙，報

１５﹒１６銀；澳博控股（００８８０）升近２巴仙，報８﹒２６銀。

中美高級貿易代表上個禮拜五討論咗第一階段貿易協議落實情況，市場對首階段落實情況感

樂觀，中方指雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件。中美間緊張氣氛緩解，出口佬今日表

現出色，最標青嘅創科實業（００６６９）炒高近３巴仙，報６６﹒５５銀；申洲國際（０２３

１３）抽升逾２巴仙，報９３﹒５銀；萬洲國際（００２８８）飛起逾１巴仙，報７﹒２１銀；

敏實集團（００４２５）飛起逾３巴仙，報２０﹒１５銀。請請！



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