【新冠肺炎】晉達資管：疫情緩和環球邁牛市，看好亞洲消費股

環球股市在新冠肺炎疫情下大上大落，晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝

（Ｐｈｉｌｉｐ Ｓａｕｎｄｅｒｓ）認為，隨社區隔離政策成效漸現，目前環球股市已步入牛

市，大市升勢絕不是熊市反彈，但牛市要持續，必須有更多投資者進場參與。

蘇達輝接受訪問時稱，聯儲局於３月推無限量化寬鬆（ＱＥ）政策時，當時美股不升反跌，

主因市場憂慮聯儲局失控，但實際上聯儲局知道自己應該要做甚麼，也知道不可以令債務市場出

現流動性緊縮，引發更嚴重的信貸危機出現。



＊中美貿戰縱升溫，回吐料有限＊



現時全球疫情已逐漸緩和，工業生產料逐步復甦。蘇達輝稱，對長線投資者來說，現時是吸

引的入市點，部分資金流進亞洲市場，看好中港股市可跑贏歐美市場，但基於大市波動性仍高，

建議投資者不要過於貪心，要小心審慎選股，建議可買入亞洲消費股，因股息率吸引且具備結構

性增長主題。

「現時仍有大量投資者在場外靜觀其變，未有入市，故除非再有震撼市場（ｓｈｏｃｋ）的

消息發生，否則大市再尋底的可能性不高，但在中美貿易戰升溫的前提下，環球股市會陷入調整

期，惟回吐幅度有限。」

除股票外，蘇達煇指，環球央行奉行ＱＥ政策，意味未來債務勢高企，凸顯了黃金的保值作

用，同時黃金在波動市況下，可用作對沖，加上黃金是稀缺資產，防守性又高，因此相信黃金市

場正處於牛市，看好黃金前景，建議金價回調時可增持。

經濟方面，蘇達輝認為，疫情會重創經濟，但大蕭條不會重臨，因環球央行實施及時和大幅

度的減息及ＱＥ政策，各國政府亦推出財政紓困措施，以減緩疫情對產能的衝擊及損害。「社區

隔離政策已見成效，相信環球工業生產的轉捩點會在４月底或５月出現，屆時工業生產將出現Ｖ

形反彈，但市場普遍預期宏觀經濟復甦之路呈Ｕ形的可能性較大。」



＊倘延隔離時間，供需持續受損＊



他的基本情境預測是環球經濟會出現一至兩季的深度收縮，最樂觀情境是各國經濟重拾正軌

的時間較預期早，經濟活動自６月便迅速反彈，目前情況正向樂觀情境進發。不過，他提醒，現

時最大風險是社區隔離時間進一步延長，對供應及需求造成更永久性的損害，導致全球信貸市場

資金更緊縮，企業盈利下滑幅度更大，但出現的機會率不高。《香港經濟日報》

