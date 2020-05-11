《保障全方位－左偉豪》年金貼心保障，助您安享退休生活

《保障全方位》港人愈來愈重視退休後生活保障，合資格延期年金保單亦受到市場關注。保

單持有人只需按保費繳付年期繳付保費，讓保費在累積期內積存生息，於累積期後便能開始領取

年金，以得到理想退休生活。不過，近年經濟環境波動，假如在保費繳付期內不幸遇上經濟困境

或意外，以致未能繳付保費導致保單終止，所獲得的保單價值或會遠低於已繳付的總保費，而且

亦會令退休後失去穩定的入息。



＊特設豁免保費或延長寬限期＊



幸好現時有些嶄新的合資格延期年金保單設有豁免保費或延長保費寬限期的保障，假如保單

持有人在保單繳付期內被解僱，失去穩定的收入，即可向保險公司申請延長保費寬限期至最長

３６５日，可以減輕保單持有人及其家人的財政壓力，同時亦可避免因短暫的經濟困難而失去長

遠的退休保障。

除了工作因素引至的經濟困難外，我們的人生中還有許多意料不到的意外，或會成為安穩退

休的障礙，部分嶄新的合資格延期年金保單亦涵蓋意外保費豁免保障。若受保人於６５歲前，因

意外而直接引致完全傷殘，並持續至少６個月，在完全傷殘期內的所有保費將會獲得豁免。



＊確診嚴重腦退化症可獲預支賠償＊



隨著香港人口持續老化，患腦退化症的機率亦相應增高，因此一些更全面的合資格延期年金

保單提供腦退化症預支保障，若受保人在保費繳付年期完結後，首次被診斷為患上嚴重腦退化症

，將預先獲得一筆過身故保險賠償作為「腦退化症預支保障」，以減輕財政壓力。

此外，若受保人不幸身故，支付身故保險賠償予指定受益人也具有彈性，可選擇一筆過或分

期給付。若選擇分期給付，尚未繳付給你的身故賠償餘額亦會按保險公司釐定的利率累積利息，

直至身故保險賠償完全給付。

現時市場上的合資格延期年金保單選擇眾多，有意投保的人士應該仔細比較，除了留意回報

、保費繳付期及年金年期外，一些計劃的額外保障亦要納入考慮之列，方能確保我們能享受無憂

的退休生活。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

