騰訊績前領漲，港股收２４６０２升３７１點，成交１０３７億元

《經濟通通訊社１１日專訊》受美國數據造好影響，亞洲股市今早普遍高開高走，市場憧憬

全球各國將解除封令，其中中國國務院發表公告指，多個娛樂場所將有秩序及有限制地逐步解封

，港股表現暢旺，港股高開２４０點後持續高走，盤中高見２４７６６點急升５３６點。重磅股

騰訊（００７００）績前落鑊，分析預料其手遊收入將勝預期，成為今日升市火車頭；手機設備

股表現亮麗，舜宇（０２３８２）漲近半成為今日表現最佳藍籌。

最終恆指收報２４６０２點，升３７１點或升１﹒５３％，主板成交１０３６﹒５３億元，

升加７﹒０６％。國企指數報９９９０點，升１２２點或升１﹒２４％。

內地Ａ股今日表現高開低走，上證綜合指數報２８９４點，跌不足１點；深證成分指數報

１０９６９，跌３２點或跌０﹒２９％。兩市合共成交６８４７﹒３２億元人民幣。

重磅股走勢強勁，匯豐控股（００００５）升１﹒２６％，報４０﹒０５元；有傳內地電商

將來港上市，港交所（００３８８）升２﹒９７％，報２５０元；騰訊急升４﹒０２％，報

４３５元；中移動（００９４１）升０﹒０８％，報５９﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升

１﹒５１％，報７０﹒７元。



＊瑞信指舜宇出貨跌屬預期，娛樂場重開影視股上漲＊



大行瑞信發表研究報告，指出舜宇（０２３８２）４月手機鏡頭出貨量下跌屬預期，維持評

級及目標價１４９元，消息刺激舜宇急升４﹒２４％，報１２０﹒６元；另一手機孖寶瑞聲科技

（０２０１８）升１﹒７９％，報３９﹒７５元。通達集團（００６９８）升１﹒８９％，報

０﹒５４元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒５２％，報１０﹒７元；富智康集團

（０２０３８）升１﹒１１％，報０﹒９１元。

國務院印發關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見，在落實防控措施的前提下，

娛樂場所及閉式休閒場所採取限流方式開放，影視類相關股份大漲，阿里影業（０１０６０）升

４％，報１﹒０４元；貓眼娛樂（０１８９６）升３﹒８％，報１１﹒４６元；ＩＭＡＸ中國

（０１９７０）升６﹒４３％，報１２﹒５８元；中國星集團（００３２６）則跌１﹒１３％，

報１﹒７５元。

因應英國遞延稅項餘額需按預期適用的稅率重新計算，長建（０１０３８）及電能

（００００６）預期於截至６月底中期業績，中期溢利將按年大幅下調，惟李嘉誠父子近日持續

增持長實（０１１１３），消息帶動長和系股價造好，長和（００００１）升０﹒７％，報

５７﹒２元；電能實業升０﹒３％，報５０﹒５５元；長江基建（０１０３８）升１﹒９８％，

報４６﹒３元；

長實升２﹒４６％，報４９﹒９元。



＊內地復工水泥供不應求，順豐外賣爭客美團股價挫＊



內地媒體報道指，由於疫情紓緩令水泥需求被釋放，內地多地水泥出貨量創新高，價格亦持

續上升，本港水泥股持續上揚，海螺水泥（００９１４）升１﹒６８％，報６０﹒５５元；天瑞

水泥（０１２５２）升１﹒９９％，報８﹒２元；亞洲水泥（００７４３）升２﹒３５％，報

９﹒１５元；華潤水泥（０１３１３）逆跌０﹒５７％，報１０﹒４４元。

速遞龍頭順豐（深：００２３５２）將加入外賣平台．並推出「豐食」ＡＰＰ，直接與阿里

（０９９８８）旗下餓了麼及美團（０３６９０）競爭，美團股價逆市跌１﹒７％，報

１０９﹒７元；阿里巴巴仍升２﹒７４％，報１９８﹒７元。其他新經濟股方面，金山軟件

（０３８８８）跌２﹒４８％，報２７﹒５元；中軟國際（００３５４）跌２﹒０６％，報

４﹒７５元；微盟集團（０２０１３）跌１﹒３９％，報５﹒６８元。

隨著內地疫情逐步解封，多隻服裝零售及相關股份都漸見鑊氣，其中新秀麗（０１９１０）

公布業績在即，股價抽高４﹒４９％，報６﹒９８元；申洲國際（０２３１３）升２﹒３５％，

報９３﹒５元；波司登（０３９９８）升３﹒５２％，報２﹒３５元；迅銷（０６２８８）升

５﹒２２％，報３９﹒３元；裕元集團（００５５１）升１﹒０７％，報１３﹒１８元。

（ｕｌ）

