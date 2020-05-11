《每周華語－黃溢華》也看太空爭雄的地緣政經比拼

《每周華語》「地球村」有國界！戰爭幾千年，幾百年停不了，因為其他種種原因，國界不

停變動！甚而今天仍存在不清晰╱不被認同的「地區」。上周歐美俄等國「低調」地慶祝７５周

年二戰結束。外太空？大氣層以外，無邊無際之下，至今爭雄「無」國界。



「地球村」已被疫情困擾多月，上半年各國將忙於力壓疫情，下半年能否站穩陣腳，目前仍

是未知之數。或許南半球步入冬季，疫情形勢吃緊在即，而北半球步入夏季，疫情有條件改善嗎

？上周見「立夏」，香江氣溫急升，人心亦因為本地十多廿天無新病例，見樂觀一些的市面╱市

況，也是好事。人總要生活，也要工作及尋找失去的生活模式。上周習主席亦提出防疫以常態角

度觀之。目前內地╱歐洲甚而美國的經濟往開放重啟經濟方向發展。５月╱６月，不少國家╱地

區多少也爭取重啟經濟╱日常活動，以平衡政策╱人心的承受力。因為久久留在家內，亦可能有

系統性的心理病，不利經濟、家庭╱社會的穩定性。疫苗真的存在嗎？不少藥廠股價急升，但形

勢上，那怕有疫苗面世，真正在效否？亦要一年半載的觀察，而疫苗不一定可成功開發，不少病

毒，至今仍無疫苗應付，可見我們必須有信心但亦不可能盲目樂觀。病毒╱疫情以為，各國也不

忘努力發展太空科研及科技，不斷爭取更大的外太空「空間」話語權。俄國努力超音速核能引擎

，而中美印日等國努力往月球、大氣層發展。



上周中國成功發展火箭，但亦出現「回收倉」有不正常事態的發生。成本、效率成為爭雄的

要點之一，但發展可回收、一站式的升空╱返回太空航程，非一件易事。而衛星日多，功能甚多

。多月前，特朗普批准了美國太空部隊的成立。由深海潛艦鬥到導彈╱核彈，由１９８０年代列

根的「星戰」計劃，即使激光砲仍未真正啟動甚而未必全面成功，但衞星的軍事╱防衛╱攻擊性

已是極為重要的太空部隊軍備。



至今為止，美國有足夠的衛星去使「ＧＰＳ」定位系統２４小時全天候軍用╱商用運作。而

中國北斗系統應已可見初步成形，且有量子力學科研配合云云，或許使中國的軍商用通訊更上一

層樓。但衛星可能已成為流動的攻擊╱防衛重要一環。使傳統的海陸空三軍有更大的支援，攻擊

力及保護。利用衛星控制不同的無人機╱導彈系統，可以佔很大的上風。且截聽敵方能力大力提

升，全面作戰及進行保衛戰可收事半功倍之效。



錢學森先生１９５０年代已提出「飛機」可「飛」出大氣層，飛機很快便可由倫敦飛到紐約

了！今天疫情，不利長途飛行。若早有「快」速飛行，疫情亦不至使航行業近乎全面「停滯」。

巴菲特決定一股不留航空股？有其因由也。而太空爭雄，不只看衛星，也可能有「飛」出大氣層

的「飛機」，使軍商用有全新的方案及運作模式。



激光砲早已存在。十多年前美軍早有科研及模擬應用。但外太空用激光砲，亦有實質限制，

亦有不少局限性。因為「瞄準」對方某一衛星亦非一件易事。或許「干擾」別人的通訊更為可行

。１９７０年中國第一個衛星上了太空，播放了《東方紅》一曲。發射火箭要巨大的引擎，但「

小」衛星，不用大馬力火箭，且「小」更為安全，花費巨大金錢去研發太多大馬力火箭，也不一

定有好的軍商兩用效益：這是筆者的愚見也。



美國１９９０年代發展推動「ＧＰＳ」，已收集大量「大數據」，而軍用「ＧＰＳ」早已成

為美國「無敵」的通訊平台。今天用核彈已非主流，但利用「停擺」別國的軍事能力，壓下對方

的軍力活動，在配合用強大的常規武備，別國「動」不了，便失去戰鬥力，那麼用核彈？有理性

的人也不會再用核彈，且也無必勝的機會、把握。



由海底電纜、無線電，以致互聯網等等科技，有局限性，但無衛星，很多資訊╱電訊根本不

可能傳送。美國早有空中「Ｔｏｐ Ｇｕｎ」，今有太空「Ｔｏｐ Ｇｕｎ」否？相信有錢花費

之下，美國不只將再登月，亦有在太空爭勝的機會。中國太空「爭雄」，仍宜以「北斗」全球系

統為本。自身建太空站「好、好、好」，但美俄起步甚早，比拼創新非易事了。



歐日等國，太空科研也不差。中國貴州建有巨大的射電望遠鏡，而美俄日歐英幾百年前已重

視光學，德國的「Ｊｅｎａ」大學數百年前已是「蔡司」的起源地。太空者，不只看衛星，亦看

數目夠「多」，形成系統，亦看「自衛」力，甚而「攻擊」力等功能？可以很多，例如商用甚而

用於「碟戰」也。「索取」、「截取」資訊，不用「人」，也不用在「地面」，直接在太空「完

成」已不足為奇，地面超級電腦「加」太空衛星，功能不只商用發大財，亦可成為重要時刻的重

要「軍師」平台。現代戰局，不必「殺人」。例如把別國的軍事動作全面停頓配以最低的常規軍

力已可，假如別國的常用╱日用通訊「用不了」：不戰而可勝。



太空、深海爭雄早已存在。太空╱大氣層極為重要，保護全人類及「地球村」所有生命。

「無國界」但涉及的「地緣政經」風險╱不肯定性更為複雜。「暗戰」╱「明戰」，不只以衛星

為本！今時今日，於太空部署軍備╱軍商用衛星正在加速發展，終又衍生新一代的「地緣政經」

全球爭奪戰！《資深市場人士 黃溢華》



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