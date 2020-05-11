《地產人眼－黃漢成》發展新商貿區增就業機會

《地產人眼》自上世紀６０年代開始，政府已開始大規模在新界區發展新市鎮，以應付香港

人口增長，當中包荃灣、沙田、屯門、大埔、元朗、將軍澳及天水圍等新市鎮，而東涌則屬較後

期發展的新市鎮，區內近年有不少公屋及私人屋苑落成，人口逾１３萬人，政府一直擬計劃將東

涌新市鎮進一步發展，以容納更多人口之餘，亦希望增加區內商貿配套，締造新社區經濟並提供

更多的就業機會，而東涌首幅新填海區地皮即將推出，可建約１２６萬方呎商業樓面，料未來能

成為區內的地標商廈，東涌商貿氣氛將有望進一步提升。



東涌商貿發展多年來未算十分興旺，就業機會仍主要集中在核心商業區，每天都有成千上萬

的上班一族，長途跋涉由東涌前往核心商業區上班，為整個交通系統帶來沉重的負荷，對於社會

整體資源效益乃至個人的時間精力而言，無疑是一種虛耗浪費；事實上，筆者一直認為商貿發展

不應過分集中於傳統的商業區，一來傳統商業區早已十分密集，發展空間有限，二來租金成本亦

相對高昂，而於新市鎮發展商貿區，固然能為區內商業機構提供優質的商業樓面，從而帶動地區

商業活動及經濟消費，更重要的是能為區內居民提供大量的就業機會，大大節省交通成本及減輕

運輸系統的負荷。



東涌新市鎮本身極有發展商貿的潛力，首先地理上已佔有優勢，東涌鄰近香港國際機場及港

珠澳大橋口岸，前往國內及澳門均十分方便，隨著東涌填海商業地推出，未來區內將有優質商廈

落成，料能吸引一些與國內及澳門有密切合作關係的企業進駐，而新開發的商貿區亦能讓香港產

業更為多元化，為近年緩滯的經濟注入新動力，實在值得大力支持。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



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