《神州經脈》信貸增量超預期，新冠疫情現反彈，滬指二千九拉鋸

《神州經脈》人行發布「２０２０年第一季度中國貨幣政策執行報告」，提出貨幣政策要以

更大的政策力度對沖疫情影響，而外界最關注的是，在報告的政策思路部分中沒有再出現「堅決

不搞大水漫灌」的表述，市場解讀人行釋放加大放水的訊號。

不過滬深股市反應不大，滬綜指全日爭持二千九關，今早微升午後小幅倒跌，全日收跌

０﹒０２％，報２８９４﹒８點。

深交所據報擬在８月正式實施創業板改革並試點註冊制，目前在審的待上市企業會全面平移

至交易所，與此同時，ＩＰＯ企業亦要進行改革，設置上市推薦行業「負面清單」，鼓勵支持創

新、創造、創意（三創）及新技術、新產業、新業態、新模式（四新）企業登陸創業板；金融、

地產等傳統行業的企業，原則上不支持申報創業板上市。分析認為新改革或限制了創業板的未來

發展，亦令創業板和上海科創板之間的定位重疊問題更加嚴重，創業板指今日跑輸大市，全日獨

跌１﹒０５％。

人民銀行連續第２６日暫停逆回購，單日零投放零回籠，兩市全日成交６８４７億元（人民

幣．下同），和上周五（８日）成交相差不大。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國總統特朗普上周五接受福霍士新聞頻道訪問時表示，最初對首階段中美貿易協議感到非

常興奮，但疫情改變對協議的看法，目前未決定是否終止首階段中美貿易協議。他強調美國對中

國態度非常強硬，中國必須購買２５００億美元產品。另一邊廂，中國加緊向美國採購農產品及

豬肉。據美國農業部公布的最新一期數據顯示，截至５月２日當周，中國買家向美國豬肉出口商

發出了４０２００噸豬肉訂單，創下近６個月來最大購買記錄。此外，中國買家同時還自美國購

買了大豆、棉、高粱和少量牛肉等農產品。



２﹒內地新冠疫情現反彈。據國家衛健委最新通報，５月１０日全國新增確診新型冠狀病毒肺炎

病例１７宗，其中１０宗為本土病例。湖北省在９日再現本土確診病例後，昨日再新增５宗本土

病例；此外，吉林３宗，遼寧及黑龍江各１宗。另外７宗確診則是均在內蒙古的境外輸入病例。



３﹒吉林省舒蘭市周六（９日）出現１１例新增新冠確診病例，感染源頭仍然未知，據《中央電

視台》報道，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險，並採取嚴格管控措施。據吉林省政府宣

布，國家疾控中心５名流行病學調查專家昨晚（１０日）抵達舒蘭市，目前正在聯合開展調查。



４﹒人民銀行公布，４月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２０９﹒３５萬億元，同比增長１１﹒１％

，增速分別比上月末和上年同期高１個和２﹒６個百分點，高於市場預期的增１０﹒２％。當月

，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５７﹒０２萬億元，同比增長５﹒５％，增速分別比上月末和上年同期

高０﹒５個和２﹒６個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額８﹒１５萬億元，同比增長１０﹒２％

。當月淨回籠現金１５３７億元。



５﹒人民銀行公布，４月份人民幣貸款增加１﹒７萬億元，同比多增６８１８億元，高於市場預

期的增加１﹒４萬億元。與此同時，４月社會融資規模增量為３﹒０９萬億元，比上年同期多

１﹒４２萬億元，亦高於市場預期的２﹒６５萬億元。４月末社會融資規模存量為２６５﹒２２

萬億元，同比增長１２％。



６﹒中汽協公布，中國４月份乘用車銷量１５４萬輛，同比下降 ２﹒６％。４月份汽車產量

２１０﹒２萬輛，同比增長２﹒３％。４月汽車銷量為２０７萬輛，同比增長４﹒４％；１至４

月銷量為５７６﹒１萬輛，同比下降３１﹒１％。４月份新能源車銷量同比下降２６﹒５％，１

至４月份新能源車銷量同比下降４３﹒４％。中汽協預計，今年全年國內汽車市場銷量將下滑

１５％至２５％。



７﹒國家財政部９日公布，４月，地方政府債券發行２８６８億元，其中新增債券１２０２億元

，再融資債券１６６６億元。新增債券中，一般債券、專項債券分別發行５０９億元、６９３億

元。截至４月末，新增債券發行完成中央提前下達額度（２８４８０億元）的５８﹒４％ ，其

中一般債券５１０４億元，完成中央提前下達額度（５５８０億元）的９１﹒５％；專項債券

１１５２２億元，完成中央提前下達額度（２２９００億元）的５０﹒３％。



８﹒據澳洲廣播公司（ＡＢＣ）１０日報道，當地幾個主要穀物生產商當日發表聯合聲明，稱他

們得到消息，中國可能會對澳洲進口的大麥徵收７３﹒６％的反傾銷稅和６﹒９％的反補貼稅。

盡管這一消息尚未得到官方證實，澳洲貿易部長伯明翰１０日仍發表聲明表示關切，稱將捍衛澳

洲大麥生產者的利益。（ｗｌ）

