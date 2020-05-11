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即市新聞

11/05/2020 10:26

【新冠肺炎】澳媒：中國擬開徵高額關稅，報復澳推動新冠獨立調查

　　《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲近期積極推動對於新冠疫情的國際調查，引發中國強烈反
彈，本來「稱兄道弟」的中澳關係急速冰凍。中國駐澳大使上月表示，如果兩國關係關係惡化，
中國消費者可能會抵制澳洲的牛肉、紅酒等產品。據澳洲廣播公司（ＡＢＣ）１０日報道，當地
幾個主要穀物生產商當日發表聯合聲明，稱他們得到消息，中國可能會對澳洲進口的大麥徵收
７３﹒６％的反傾銷稅和６﹒９％的反補貼稅。
　　盡管這一消息尚未得到官方證實，澳洲貿易部長伯明翰１０日仍發表聲明表示關切，稱將捍
衛澳洲大麥生產者的利益。據了解，中國商務部對澳洲大麥的反傾銷和反補貼調查已進行一年多
，近期將結束。但因為這一消息正值澳洲近日連同美國等西方國家、推動對新冠病毒疫情進行「
國際獨立調查」引發中方不滿之際，澳洲政府消息人士認為，針對大麥的雙反調查可能被用作中
國徵收關稅的掩護，以報復澳洲推動新冠病毒獨立調查。
　　大麥是澳洲向中國出口的三大農產品之一，正常情況下，澳洲每年出口的大麥至少有一半是
銷往中國。根據中國商務部的公告，２０１８年１１月和１２月，應中國國際商會申請，商務部
分別決定對澳洲的進口大麥開展反傾銷和反補貼調查，兩項調查在一年後均被延期６個月，截止
日期分別為今年５月１９日和６月２１日。（ｗｌ）

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