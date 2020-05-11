《廣匯論勢－鄭廣復》出現裂口開盤的可能原因

《廣匯論勢》價格之所以出現裂口，如果以一句概括，就是：市場出現了投資者意料之外的

因素，價格需要大幅調整以及時反映相關因素。



然而，以匯市為例，裂口多數發生在停市後首個交易日，因為在停市期間，出現了一些影響

價格的新因素，投資者需要重新評估相關金融產品價值。如果相關因素是負面，價格裂口低開有

幾個可能性，第一是新買家造成，若然該負因素極其震撼，打算買入的投資者自不會接受以上日

收市價交易，而是壓低至認為足以反映相關負面因素，甚至是足以彌補相關風險的折讓價格。甚

或有大戶借相關因素造成價格裂口突破，引發程式盤跟進，從而獲利。



第二種情況，若然根本沒有買盤，已持有好倉的投資者又急於平倉離場，自必要以低於停市

前的價格開價，以吸引買家接貨（就如近期發生的５月紐約期油負值事件）。第三是止蝕盤造成

，回到第一種情況，新買家要求低於停市前的價格買入，但另一些有巨大盈利的買家不願意大幅

折讓沽貨，只有那些在停市前的價格附近買入的投資者感覺到危機，決定止蝕離場，故只要有買

家，他們就會沽貨，亦有些可能是因為接近認購證孖展或已被認購證孖展的好友，不計價平倉造

成。



至於回補裂口，即反映相關負面因素影響完全被市場消化，但價格必須收高於裂口低開前一

交易日高位才可信，在此之前，任何的反彈都不視為轉強訊號，而價格愈是接近裂口區，沽壓愈

大，原因是市場上有不少持有好倉的投資者，因未能及時沽貨而感到後悔，故自然會抓緊價格反

彈近裂口區的機會離場，直到這些沽盤都被市場消化掉，才可以回復正常交易狀態，而不少大戶

就是看通了散戶這種投資心態，上下其手，散完再收，從中獲利，但這多數只能在較容易被操控

的股票市場發生，但在每日交易額超過５萬億美元的匯市操控匯率，可能性極微！



＊市場開始炒作負利率＊



本周要注意，紐西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）將於周三（１３日）公布議息結果，預期維持指

標利率在０﹒２５厘，以及維持目前的寬鬆貨幣措施，除非進一步減息，否則對紐元不會產生太

大負面影響。目前紐元兌美元暫見在去年１２月底至今年３月中跌浪的５０％反彈位

０﹒６００７爭持，但整體走勢仍然向上，短期有望挑戰６１﹒８％反彈位０﹒６２６５才有較

大阻力。



另一方面，美國勞工部周二（１２日）公布４月份消費者物價指數（ＣＰＩ），預期按年升

幅由１﹒５％急跌降至０﹒４％，按月則下跌０﹒７％，注意，目前市場開始炒作聯儲局未來或

會採取負利率政策，一旦如此，美元匯價必定受壓，照理，即使美國通脹率急跌，聯儲局亦知道

是受到ＣＯＶＩＤ－１９的影響，無須急於推行負利率政策，重點是當如何判斷疫情美國企業經

營及就業市場的影響。《資深外匯評論員 鄭廣復》



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