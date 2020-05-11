【人行操作】人行逆回購二十六連停，續零投放零回籠

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第２６日暫停逆回購。
公開市場今日無逆回購到期，單日零投放零回籠。
人行將於本周五（１５日）對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在
省級行政區域經營的城市商業銀行作第二階段定向降準，存款準備金率下調０﹒５個百分點。（
ａｃ）
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