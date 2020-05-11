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即市新聞

11/05/2020 09:20

【新冠肺炎】中國海關檢出１８６萬個不合格口罩，將提高商家刑罰

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國海關總署公布全國海關近期查發出口防疫物資質量安全不
合格批次清單，發現涉及品質不合格的出口口罩總量超過１８６萬個，並點名１６家出口企業和
與其相關的生產企業。
　　海關總署稱，在全球疫情持續蔓延的特殊時期，為深化疫情防控國際合作、共同應對全球公
共衛生危機，海關總署全面加強出口防疫物資質量監管，嚴格規範出口秩序。對於在出口環節查
獲的霉變、殘損、受污、超出保質期以及經實驗室檢測質量安全項目不合格的防疫物資，除依法
給予行政處罰、符合刑事立案標準的移送司法機關追究刑事責任外，還將採取下調信用評級、提
高查驗比例、依法暫停或取消有關資格資質、曝光違法違規信息等多種懲戒措施，使其「一處失
信，處處受限」。
　　中國出口的多款防疫物資先後被多國指出品質不合格，形成新一輪的輿論風暴，近日美國因
檢出多款中國製口罩無法隔絕新型冠狀病毒，取消了６６家中國製造商銷售Ｎ９５級口罩的許可
，因該等產品未經美國主管機關檢驗。

＊全國禁以市場採購貿易方式出口防疫物資＊

　　在號稱擁有全球最大的小商品批發市場的浙江省義烏市，該市商務局發通告，稱自昨日
（１０日）起，全國範圍內將暫停以市場採購貿易方式出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、
醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等醫用物資和非醫用口罩等防疫物資（簡稱「５＋１類防疫物
資」），一經查獲偽報、瞞報者，將從嚴處罰。
　　市場採購貿易出口是指，在經國家商務主管等部門認定的市場集聚區（如義烏國際商貿城）
內採購的、單票報關單商品貨值１５萬美元以下、並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式
，出口時毋須開具增值稅發票。（ｅｙ）

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