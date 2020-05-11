《Ａ股焦點》順豐彈逾３％，推出外賣平台業務以低佣金搶佔市場

《經濟通通訊社１１日專訊》內地新冠肺炎疫情帶動外賣平台蓬勃發展，面對如此「香餑餑

」，速遞老大順豐（深：００２３５２）最新加入戰團，勢與阿里（０９９８８）旗下「餓了麼

」及美團（０３６９０）等競爭。順豐此次推出名為「豐食」的外賣平台，主打企業市場的送餐

服務，提供專屬折扣，提供集體預約訂餐、集中配送，無接觸安全送餐服務。據悉，順豐把這個

外賣平台定位為「面向員工的送餐服務」，使用者可透過程式外賣不少知名餐廳食物，當中包括

Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ、吉野家、德克士、真功夫、超意興、刀小蠻、和合谷、味千拉麵等。

作為外賣平台市場的後起之秀，順豐以極低平台佣金搶佔市場。據《北京日報》報道，過去

外賣商戶苦於平台佣金過高，「豐食」目前則採取了極低佣金的方式。商戶在今年７月１日之前

上線「豐食」，佣金只有千分之三。商戶在７月１日之後上線的，佣金也只有２％。對比目前美

團與餓了麼至少２０％的外賣佣金，「豐食」的佣金確實很有吸引力。

另外，順豐本身也具備非常強勁的競爭優勢，順豐是快遞起家，品牌形象及口碑屬於業內前

列，順豐的同城配送網絡也已經建立得較為完善，不少餐飲品牌的自有外賣渠道的配送環節都是

與順豐合作的。

順豐控股早盤高開後升幅擴大，午後維持高位徘徊，現漲３﹒１％，報４７﹒３２元人民幣

；外賣平台同業競爭者則腳軟，港股美團點評跌３﹒１％，現報１０８﹒５港元。（ｗｌ）

