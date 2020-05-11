【新冠肺炎】外交部回應竊取美疫苗成果謠言：中國研究走在前列

《經濟通通訊社１１日專訊》據美國《紐約時報》等多間媒體周日（１０日）報道，美國聯

邦調查局和國土安全部正準備發出一項警告，稱中國黑客和間諜正試圖竊取美國新冠疫苗研究成

果和治療方法。在北京，中國外交部發言人趙立堅回應表示，中國是網絡安全的堅定維護者，也

是黑客攻擊的受害國，我們歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。中國在新冠

疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德的

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