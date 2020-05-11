【聚焦數據】人行：４月Ｍ２按年增１１﹒１％，高於預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，４月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２０９﹒３５

萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速分別比上月末和上年同期高１個和２﹒６

個百分點，高於市場預期的增１０﹒２％。

當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５７﹒０２萬億元，同比增長５﹒５％，增速分別比上月末和

上年同期高０﹒５個和２﹒６個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額８﹒１５萬億元，同比增長

１０﹒２％。當月淨回籠現金１５３７億元。（ｗｌ）

