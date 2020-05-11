【聚焦數據】人行：４月新增人民幣貸款１﹒７萬億，高預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，４月份人民幣貸款增加１﹒７萬億元（人民幣

．下同），同比多增６８１８億元，高於市場預期的增加１﹒４萬億元。分部門看，住戶部門貸

款增加６６６９億元，其中，短期貸款增加２２８０億元，中長期貸款增加４３８９億元；企

（事）業單位貸款增加９５６３億元，其中，短期貸款減少６２億元，中長期貸款增加５５４７

億元，票據融資增加３９１０億元；非銀行業金融機構貸款增加４０４億元。

４月末，本外幣貸款餘額１６７﹒７９萬億元，同比增長１２﹒９％。月末人民幣貸款餘額

１６１﹒９１萬億元，同比增長１３﹒１％，增速比上月末高０﹒４個百分點，比上年同期低

０﹒４個百分點。４月末，外幣貸款餘額８３３１億美元，同比增長１﹒６％。當月外幣貸款增

加２０７億美元，同比多增４１３億美元。



＊４月末外幣存款餘額同比降１﹒７％＊



４月份人民幣存款增加１﹒２７萬億元，同比多增１﹒０１萬億元。其中，住戶存款減少

７９９６億元，非金融企業存款增加１﹒１７萬億元，財政性存款增加５２９億元，非銀行業金

融機構存款增加８５７１億元。

４月末，本外幣存款餘額２０７﹒５９萬億元，同比增長９﹒７％。月末人民幣存款約

２０２﹒２６萬億元，同比增長９﹒９％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒６個和１﹒４個

百分點。４月末，外幣存款餘額７５４５億美元，同比下降１﹒７％。當月外幣存款減少１１０

億美元，同比多減９３億美元。（ｗｌ）

