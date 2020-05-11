  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2020 15:57

【聚焦數據】人行：４月新增人民幣貸款１﹒７萬億，高預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，４月份人民幣貸款增加１﹒７萬億元（人民幣
．下同），同比多增６８１８億元，高於市場預期的增加１﹒４萬億元。分部門看，住戶部門貸
款增加６６６９億元，其中，短期貸款增加２２８０億元，中長期貸款增加４３８９億元；企
（事）業單位貸款增加９５６３億元，其中，短期貸款減少６２億元，中長期貸款增加５５４７
億元，票據融資增加３９１０億元；非銀行業金融機構貸款增加４０４億元。
　　４月末，本外幣貸款餘額１６７﹒７９萬億元，同比增長１２﹒９％。月末人民幣貸款餘額
１６１﹒９１萬億元，同比增長１３﹒１％，增速比上月末高０﹒４個百分點，比上年同期低
０﹒４個百分點。４月末，外幣貸款餘額８３３１億美元，同比增長１﹒６％。當月外幣貸款增
加２０７億美元，同比多增４１３億美元。

＊４月末外幣存款餘額同比降１﹒７％＊

　　４月份人民幣存款增加１﹒２７萬億元，同比多增１﹒０１萬億元。其中，住戶存款減少
７９９６億元，非金融企業存款增加１﹒１７萬億元，財政性存款增加５２９億元，非銀行業金
融機構存款增加８５７１億元。
　　４月末，本外幣存款餘額２０７﹒５９萬億元，同比增長９﹒７％。月末人民幣存款約
２０２﹒２６萬億元，同比增長９﹒９％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒６個和１﹒４個
百分點。４月末，外幣存款餘額７５４５億美元，同比下降１﹒７％。當月外幣存款減少１１０
億美元，同比多減９３億美元。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情11/05/2020
現金流只可撐到6月底　政府倡向海洋公園撥款54億救亡
FOCUS11/05/2020
【FOCUS】央媽全面前瞻性防守　中美貿協前景的三個可能
生財有道11/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊現價不宜追入
興證快訊11/05/2020
兩會行情
生財有道08/05/2020
《股市一周》疫情緩和不敵貿戰2.0　港股五窮月首周挫413點
生財有道08/05/2020
李澤楷：香港電訊今年會維持以往派息率回饋股東
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Mask Factory發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金