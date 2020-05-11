【聚焦數據】人行：４月末社融規模存量２６５萬億，同比增１２％

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，４月末社會融資規模存量為

２６５﹒２２萬億元，同比增長１２％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１６０﹒４５萬億元，同比增長１３﹒１％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４２萬億元，同比增長１２﹒６％；委托貸款餘

額為１１﹒３萬億元，同比下降６﹒１％；信托貸款餘額為７﹒４３萬億元，同比下降５﹒８％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒４１萬億元，同比下降１４﹒１％；企業債券餘額為

２６﹒０７萬億元，同比增長１９﹒４％；政府債券餘額為３９﹒６４萬億元，同比增長

１５﹒２％；非金融企業境內股票餘額為７﹒５１萬億元，同比增長６％。

從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６０﹒５％

，同比高０﹒６個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒９％，與上年同

期持平；委托貸款餘額佔比４﹒３％，同比低０﹒８個百分點；信托貸款餘額佔比２﹒８％，同

比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒３％，同比低０﹒４個百分點；企業

債券餘額佔比９﹒８％，同比高０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１４﹒９％，同比高０﹒４

個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。（ｗｌ）

