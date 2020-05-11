【ＦＯＣＵＳ】承接４月３日降準公告悄刪「不搞大水漫灌」字眼，央媽周日（１０日）公

布的《一季度貨幣政策執行報告》續未提及「貨幣供給總閘門」和「不搞大水漫灌」，坐實新肺

疫情「前所未有」衝擊下，寬鬆政策勢一浪接一浪。

另一邊廂，就在幕僚發表聲明指「中美在落實首階段貿易協議方面進展良好」後不到１２小

時，侵侵最新稱，美中關係艱難，且對協議履行前景表示糾結。而鑒於中國首４月自美國進口不

升反跌至僅約３６７億美元，若要完成協議預期的全年２６２７億美元採購規模，可謂不可能完

成的任務。



＊棄「不搞大水漫灌」，平錢勢更多＊



相比上一季貨幣政策報告定調「全球經濟出現企穩跡象」，一場肺疫令央媽評估急劇轉向，

除了提及疫情給經濟社會發展帶來「前所未有」的衝擊，並指今年全球經濟衰退「已成定局」。

儘管國內疫情已顯著受控，但央媽仍警示四大風險，包括：一，全球疫情持續時間及負面影

響可能超預期；二，主要經濟體高度寬鬆的非常規貨幣政策和財政政策，其效果和溢出效應；三

，國內經濟仍面臨較多挑戰，包括就業壓力、產業鏈復工復產協同、農副產品保供穩價；四，國

際收支和跨境資金流動不確定性。

面對內外挑戰重重，央媽與政治局一脈相承地強調「堅持底線思維」，不再提及「貨幣供給

總閘門」和「不搞大水漫灌」，顯示未來平錢供應更多、寬鬆期限更長。不過，報告再重申「堅

持房子是用來住的、不是用來炒的」，並刪除「因城施策」表述，似為近日由深圳領銜的房價疫

後大漲炒作敲響警鐘。



＊今年採購２６２７億美元恐難達標＊



央媽進入全面前瞻性防守，另一邊廂，中美第一階段貿易協議前景如何，再添不確定性。據

海關總署數據，首４月中國自美國進口下跌５﹒９％至近３６７億美元；而根據協議，中國今年

對美國商品和服務採購應至少較２０１７年基數（１８６０億美元）增加７６７億美元，即２６

２７億美元。

美國商務部揭示，最大的缺口為能源及製造業，其中僅首季自美進口汽車、原油就大跌

４７％、５５％。鑒於旅行、出行需求下降恐令中國購買波音飛機及美國汽車數量大減，智庫戰

略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國專家Ｓｃｏｔｔ Ｋｅｎｎｅｄｙ已斷言，中國今年完全無

可能實現採購目標。

倘若結果真的如此，第一階段協議是否將淪為廢紙？跟萊特希澤與鶴叔周五（８日）通電話

後，發表聲明所指「中美在落實首階段貿易協議方面進展良好」不同，侵侵不到１２小時後最新

對霍士新聞稱，美中關係艱難，對協議履行前景表示糾結，但尚未做最後決定。

面對３種可能前景，（１）雙方啟動「雙邊評估和爭議解決」機制，通過程序達成解決方案

；（２）侵侵擺出強硬姿態，迅速對華祭出懲罰措施，中國反報復；（３）保持寬容，讓中國盡

可能買入農產品以安撫農業州票倉，另督促中國在金融開放、知識產權保護等其他方面加快步伐

，股民都需做好隨時一條推文、一通電話帶來的大波動準備。

