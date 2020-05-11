《融天納地－溫天納》「六穩」及「六保」之首

《融天納地》歐美經濟有序重啟將會是第二、第三季度宏觀核心投資思維，隨著疫情在環球

範圍趨向穩定，能否從「疫情防控」的主調轉為「重啟經濟」將會是關鍵。海外疫情的實際情況

對內地外貿亦有一定的啟示，參考內地海關總署統計，以美元計價，４月份出口額同比３﹒５％

，前值負６﹒６％。進口額同比負１４﹒２％，前值負０﹒９％。貿易順差４５３﹒４億美元，

前值為逆差１９９﹒０億美元。４月份內地出口意外地呈現強勢，與近期全球經濟劇烈收縮趨勢

呈現逆向。筆者估計這與去年同期基數明顯偏低，某程度上拉升了４月份的出口增長速度。另外

，內地對美歐等疫情嚴重地區出口反彈，或與當地停工停產導致商品供應不足，進口需求短期增

加有關。此外，近期內地防疫商品出口增長加快，也對整體出口水平產生一定的拉動作用。



目前，環球經濟突發遭遇疫情衝擊，貿易數據也產生一種劇烈搖擺不定的現象。在內地進口

方面，４月份進口額同比跌幅擴大，主要受去年高基數和價格因素影響。鐵礦石、煤炭、銅等大

宗商品進口量呈現兩位數高增長，顯示內地工業生產復甦、房地產投資增長速度轉正、基建政策

擴大等因素正在提升相關商品的進口需求。



展望未來，歐美經濟全面重啟仍需要若干時間，而且環球疫情第三波高峰看似正在不少新興

經濟體形成，４月內地官方ＰＭＩ中的新出口訂單指數下跌至３３﹒５％的負水平收縮狀態，意

味著內地４月份出口增長速度反彈或難以持續，未來外需因素將面臨持續嚴峻的挑戰。目前，中

央政府逆周期調節定必更為明顯，後續進口取得的支撐估計將大於出口，故此，內地今年貿易順

差將出現較大幅度的收縮壓力，未開穩定內地經濟運作的重點，將朝著擴大包括消費和投資在內

的內需。



美國失業率創下高峰，若前瞻性分析美國就業數據趨勢，或可用作預測內地未來形勢需要嚴

守之處，儘管內地３月份城鎮調查失業率較２月回落０﹒３個百分點至５﹒９％，但內地就業狀

況存在挑戰，第二季度壓力將增加。若不緊抓，美國式的失業率前車之鑑，中央政府定必以穩就

業作為重中之重，嚴守４月１７日政治局會議中穩就業居「六穩」之首，以及新提「六保」首位

之「保居民就業」的重中之重。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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