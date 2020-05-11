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即市新聞

11/05/2020 15:51

《匯市一周－徐惠芳》美或推負利率，美元稍回軟，觀望各國數據

　　《匯市一周》展望本周，關注上周五（８日）美國非農就業數據對市場的影響，以及新冠疫
情的進展，數據關注中、美４月ＣＰＩ數據、澳洲就業數據、歐元區第一季度ＧＤＰ和美國４月
零售銷售數據，此外，周三（１３日）紐西蘭聯儲公布利率會議結果。
　
　　美國４月非農就業人數受新冠病毒疫情影響，減少２０５０萬人，創歷史最大淨降幅記錄，
但仍優於市場預估的２２００萬人，而失業率則升至１４﹒７％，市場預估為１６﹒０％。美國
失業率升至１９４０年代二戰結束以來最高水平。但非農數據中，薪資增幅大幅高於預期，由於
在疫情中失去的就業崗位，集中於低薪服務業範疇，平均薪資在統計分母發生變化，才錄得不成
比例的上升，並不因為勞動者實際收入真的大幅增長。
　
　　美國非農就業數據優於預期，市場估計，美聯儲實行負利率的可能性極小。經濟走勢取決於
疫情何時消退，與大多數美國人重返餐館、酒吧、電影院和商店掛勾。
　
　　上周，美國聯邦基金期貨２０２１年１月合約價格，曾升至１００以上水平，合約報價反映
政策利率為－０﹒０２５厘。美債債息亦下跌，２年期美國國債息跌至０﹒１３厘；５年期美國
國債息跌至０﹒２９厘，同創紀錄新低，美元承壓下跌，由１００水平跌至９９水平。
　
＊憂通脹飆升支撐黃金＊
　
　　美國持續擴大的債務水平和美聯儲的資產負債表規模，可能意味著美國財政壓力加大，以及
通脹飆升，長遠支持黃金。金價目前在每盎司１７２０美元水平左右上落，趨勢往上，下方支持
１７００、１６７５美元。紐約期油在每桶２４﹒３０美元整固，下方支持２２﹒５０、
２０﹒２０美元。
　
　　市場普遍預期，英國央行將在６月會議上擴大量化寬鬆計劃。目前估計英鎊面對下星期脫歐
再開討論，消息指未必可以取得進展，留意英鎊有可能下跌，或下試１﹒２２水平。
　
　　第二輪英國跟歐盟脫歐談判正式開始，為期一星期。早前有消息指，有關談判進展可能失敗
。因為英國政府有意為脫歐協議內容，爭取歐盟以外的自由貿易內容，有指態度強硬。若會議開
始初期，英國政府可能堅持，令雙方談判膠著，亦令英鎊可能出現下行壓力。英鎊趨勢整固往下
，上方阻力１﹒２４３５、１﹒２４９５。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》
　
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