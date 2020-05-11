《金石為開－黃威》非農未如預期悲觀，金價延續盤整

《金石為開》美國４月就業數據斷崖式下挫，非農及失業率均錄得歷史記錄，但略好於預期

。加之美國經濟逐步重啟，投資者認為最差的時間已經過去，美股反覆上行至這一波反彈高位附

近。債市的看法偏向悲觀，上周負利率預期浮現。美元指數則於１００關口附近徘徊，黃金亦於

１７００美元左右陷入盤整，全周累計微升０﹒１％，暫無明顯方向。



美國勞工部資料顯示，美國４月非農就業人口驟減２０５０萬人，為１９３９年有記錄以來

最大降幅，預期為減少２２００萬人；４月失業率錄得１４﹒７％，亦創紀錄新高，預期為

１６％。４月的就業數據無疑觸目驚心，但由於略好於預期的表現，並沒有在市場掀起太大波瀾

。目前股市的話題是新冠肺炎單日新增病例見頂，美國經濟逐步重啟。投資者認為經濟最差的時

間已經過去，美股再度升至這一波反彈的高位水平。



風險情緒的回暖對黃金不利，但寬鬆預期仍支撐金價。過去一周債市的反應相對平淡，２年

期美債收益率進一步走低。上周１月份美國聯邦基金利率期貨一度升穿１００，暗示投資者認為

明年初美聯儲有實行負利率的可能。實際上美聯儲上下一直比較排斥負利率，認為其效果成疑且

存在副作用。除非其餘政策工具全部失效，否則美聯儲出此招的機會很低。這反映出當前債市對

貨幣政策寬鬆的預期之高，以及對經濟的看法之悲觀。因此在股市持續反彈之際，黃金也依然維

持在高位水平。



走勢上看，黃金仍處於近一個月來形成的震盪區間，多空形成拉鋸局面。日線ＭＡＣＤ維持

微弱的下跌動能，ＲＳＩ則始終位於５０之上，保歷加通道開始橫向延伸，短線技術面呈中性狀

態。４月非農未能打破僵局，本周金價延續盤整的機會頗高。數據方面主要關注美國４月零售銷

售及５月消費者信心指數初值。《六福金融分析師 黃威》



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