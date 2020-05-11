《缸邊隨筆－石鏡泉》五已窮．六不絕

《缸邊隨筆》股市傳統是：「三興四旺五窮六絕七翻身」，但今年似乎是：「三衰四望五已

窮六不絕」。至於七是怎翻身，要走著瞧。



自２０００年以來，恆指基本上是守在２５０個月的平均線上，１００個月的平均線，時或

有跌穿，但大都跌穿了６個月左右便回企其上，展新升浪。最麻煩的一次是２００１年８月的跌

穿，要到２００３年１０月，才可以爬回上１００月平均線來。



今年因為疫情影響，環球股市３月是疲莫能興，到４月，以港股計，在陰陽燭圖上是做出了

個「懷胎十月」的走勢，是個吊頸透吓氣的格局，這個透氣，可以是不再吊，但亦可以是再吊過

，而吊與不吊，看勢。



５月第一個交易日，港股一日跌千點，原因是特朗普又話唔Ｌｉｋｅ就徵重關稅。講到似層

層，環球股市受壓，唯獨美股就升，萬綠（跌）叢中一點紅（升），你想唔叫特朗普做神都唔得

。



「突然」在上周三（６日），《路透社》報道，美國會和華為商討訂５Ｇ標準。



「突然」在上周四（７日），中國宣布撤銷外資在ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ的上限額度限制。



「突然」劉鶴與萊特希澤、姆欽通話。



更「突然」的，是一直話要嚴查武漢生化室是否新冠肺炎發源地的美國國務卿蓬佩奧，竟然

在電視訪問上講，新冠肺炎，源頭地點不詳。媽呀！這算不算是自刎？



筆者將以上四事，均冠以「突然」，是因為他們單個出新聞之時，我們只覺納悶，不明所以

，如今一排，四個「突然」，就知所謂「突然」的，只是我們一介小戶，我們沒有楊修之洞察力

，知道上大人們打甚麼算盤。



不過，我們小戶早知也無用，因為我們不敢博，但到了四「突」俱發之時，就怎都要想想，

後市如何，我的想法是：「五月已窮，六月不絕，七月翻身就兩睇。」為甚麼有這個想法了？



３月２７日（個幾月前呀，陰功），特朗普與習近平通了次電話，談疫情，談……



他們的談話內容在央視是公布了的，亦有文字本，我當時看了，也只是想：「哦！」談疫情

，應該吖，但就沒有想到會談「……」。這個「……」是甚麼，我怎知吖，今時回想只能笑講句

，阿石、阿石，你太愚呆，央視的報道一定不會有假，只不過應不是全部，那些最重要的「……

」，就一定不會報道，只看官報，亦止於官報，而不用上點「猜想」是叫死蠢。



如我當時不是死蠢，而是諗吓，特朗普當時與中國撐到行，突然通話，又看看日線圖，在３

月２３日恆指見低位２１６５９，跟著連續在２４日、２５日裂口跳升，就應考慮吓，３月２７

日特習通電，梗要早點打招呼：「喂，傾吓啦！」，「傾乜呀？」，「傾這個，這個，好唔好？

」，以上對話純是我老作，但你敢講他們下方辦事的人，不會早作打點，有打點，就一定有春江

鴨。我８０年代炒美國債券，師傅教落，最早知道要加（減）幾多息的人，不是美國總統，而是

美儲局的秘書們！



習特二人的電話會，內容「全」公開，各位不妨看看，可否看出今時見到的四個「突然」來

。



以下談談每個「突」對後市影響。



＊蓬佩奧之「突」＊



這是對市場最沒有影響之「突」，只是以後在「武漢╱肺炎」之事上，少了國際噪音，港人

和中國人心情或會好一些。



＊劉鶴之「突」＊



央視新聞於５月８日上午１０時３２分報道：「５月８日上午，中共中央政治局委員、國務

院副總理、中美全面經濟對活中方牽頭人劉鶴應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話

。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍

和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。」



直接影響是：近期特朗普給市場的預期並不樂觀，有時候甚至悲觀。但中美兩國貿易談判的

牽頭人能夠通電話，市場還是給予了極為正面的回應。在這通電話完成之後，全球市場迎來了大

幅反彈，北上資金更是加大了流入Ａ股市場的力度。截至午盤，北向資金淨流入接近４０億元。



＊撤外資在ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ上限之「突」＊



看摩根士丹利和中信証券（０６０３０）怎評價：



摩根士丹利表示，其他因素不足以動搖對中國股票的超配評級，ＭＳＣＩ中國的相對表現將

繼續好於其他新興市場；與美國存託憑證（ＡＤＲ）相比，建議超配Ａ股。中國經濟復甦態勢明

確、主權償債能力更強，而且線上經濟佔比較高，在保持社交距離的狀態下更有韌性。摩根士丹

利維持基準預測下ＭＳＣＩ中國２０２０年盈利同比下滑２％、滬深３００盈利持平的預測，遠

好於新興市場１３％的預計下滑幅度。



中信証券也預計５月是二季度最好的投資窗口。長假期間的外盤擾動影響相對有限，對市場

更多是短期情緒衝擊。全球資金再配置加速，政策驅動基本面快速恢復，國內流動性寬鬆傳導至

股市：３大因素驅動Ａ股慢漲行情延續。外部因素的短暫衝擊帶來介入良機，預計５月是Ａ股二

季度上漲的下半場，也是二季度最好的投資窗口。配置上，依舊建議以新舊基建及相關科技龍頭

（５Ｇ、雲計算、新能源車等）為主線；同時可以繼續布局前期受疫情壓制的優質滯脹板塊，包

括餐飲、免稅、百貨、白酒、消費電子、汽車電子、廚電、ＣＲＯ、房地產開發等細分領域龍頭

。



＊美與華為共制定５Ｇ標準之「突」＊



這個認真突，要有細節才可再談，今時講多無謂，只講一點，華為已著手６Ｇ了，仲

５Ｇ？我不知。



當中美「突然」熊抱時，世界一定和平些，股市噪音會少些，股民心情會舒暢些，故可望：

五月已窮，六應不絕，七翻身兩睇！因仍要睇特朗普會否「突無譜」。

《資深投資者 石鏡泉》



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