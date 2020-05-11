【修例風暴】記協對記者遭警方武力對待，表示極度憤怒

《經濟通通訊社１１日專訊》本港多區昨日（１０日）均有示威活動，警方晚上在旺角多次

驅散聚集人士，期間多次使用胡椒噴霧，大量記者被射中，警方亦在多個地方包圍及截查記者。

記者協會對有多名記者被警方武力對待，表示極度憤怒。

記協主席楊健興認為，警方昨晚的行動極度惡劣，在無合理理由下，無差別截查記者，作出

言語羞辱，又要求記者停止錄播，有關行為已違反警察通例。（ｃｌ）（ｚｚ）

