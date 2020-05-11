【修例風暴】警方：鄺俊宇向警員擲水樽行為不檢

《經濟通通訊社１１日專訊》本港多區昨日（１０日）都有示威活動，其中，警方在旺角驅

散行動中，拘捕立法會議員鄺俊宇，並將他押解到伊利沙伯醫院接受治療。警方指鄺俊宇在人群

聚集期間，將一個水樽丟向警員方向，警員於是將他拘捕，他涉嫌在公眾地方行為不檢，現正被

扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。

鄺俊宇在混亂中被推跌，倒地後被警員以膝頭壓著頭部。今早鄺俊宇的社交媒體專頁顯示，

他已退燒，但仍要留院接受治療。（ｃｌ）（ｚｚ）

