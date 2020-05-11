【新冠肺炎】梁子超：銅芯口罩容易交叉感染，醫院應戴外科口罩

《經濟通通訊社１１日專訊》政府今日開始陸續向市民派遞銅芯抗疫口罩，醫學會傳染病顧

問委員會主席梁子超認為，該款口罩的過濾功能相當好，但在醫院等高危環境，則建議使用外科

口罩，因為重用口罩容易造成交叉感染；而長者及缺乏自我照顧能力的人士，若配戴太厚的口罩

，可能出現呼吸困難。

梁子超在電台節目上表示，銅芯口罩使用毫米銅，加上有幾層過濾，吸入銅的風險相對細，

但他質疑有關設計殺滅病毒的功能。（ｃｌ）

