《神州民企》金軟拆金山雲收益百億人幣，特別息１０﹒１３５仙

《經濟通通訊社１１日專訊》金山軟件（０３８８８）公布，金山雲已分拆於上周五在美國

納斯達克上市，料獲視作出售收益約１００億元人民幣，將按保證配額向金山軟件派特別股息約

１﹒３９億元，每股獲派１０﹒１３５仙，或每持１３００股兌換一股份派金山雲美國存託股票

。

該集團指，每持一手１３００股整倍數的股東可選擇收取現金或股份，而持有少於一個合資

格每手買賣單位的合資格股東及不合資格股東只能按所持股份收取現金股息。



＊持金山雲股權攤薄至４３﹒０２％＊



此外，該集團指，金山雲每股美國存託股票發售價１７元（美元．下同），未行使超額配股

權前發售３０００萬股美國存託股份，佔擴大後股本約１３﹒９％，集資淨額約４﹒７４億元（

約３６﹒７３億港元），計及若行使超額配股權後的集資淨額增至約５﹒４６億元（約４２﹒３

億港元），而每股美國存託股份相當於１５股金山雲股份。該集團指，與小米分別斥約１９９８

萬元和４００４萬元認購金山雲１１７﹒５萬和２３５﹒５萬美國存託股份。

該集團指，假設包銷商悉數行使超額配股權及未計保證配額，所持股權由５０﹒３６％攤薄

至４３﹒０２％。倘建議分拆於年初進行及金山雲於去年度１２個月入帳列為聯營公司而非附屬

公司，其除稅後虧損將減少約８億元人民幣。（ｗｈ）

