《日入而息》政府擬向海洋公園注資５４億，內地上月新增貸勝預期

《今天重點》﹡中電（００００２）第一季香港售電量跌１﹒４％，派第一期中期息

０﹒６３元

﹡邱騰華稱不欲向海洋公園撥款變成常態，將檢視管理、政府參與問題；邱騰

華冀財委會下月前同意向海洋公園撥款５４億元，以免其倒閉；劉鳴煒稱海

洋公園須節省成本，不希望裁員

﹡人行表示４月Ｍ２按年增１１﹒１％，高於預期；４月末社融規模存量

２６５萬億，同比增１２％；４月新增人民幣貸款１﹒７萬億，高預期；４

月社融規模增量３﹒０９萬億，實體經濟放貸增萬億

﹡本港今日無新增本地感染，正調查一宗倫敦返港者個案



《即日市況》﹡騰訊績前領漲，港股收２４６０２升３７１點，成交１０３７億元



《深滬股市》﹡滬指微跌０﹒０２％收市，創板獨立行情挫１﹒０５％



《美元匯價》﹡美聯儲對負利率取態將左右美元後市表現；歐元最新報１﹒０８１６╱

２０，日圓最新報１０７﹒３２╱３５



《公司業績》﹡中電（００００２）第一季香港售電量跌１﹒４％，派第一期中期息

０﹒６３元

﹡日清食品（０１４７５）首季多賺７﹒９５％至９８９６﹒６萬元，不派息

﹡中國銀河（０６８８１）４月淨利潤按年增１﹒３９倍至８﹒２９億元人幣

﹡東方證券（０３９５８）４月純利升４﹒１３倍至５﹒１６億元人民幣

﹡鴻騰（０６０８８）首季少賺９６﹒５％至１５９﹒５萬美元

﹡中信建投証券（０６０６６）４月份淨利潤按年升２倍



《公司資訊》﹡長和系本周舉行股東周年大會，主席李澤鉅將以視像主持會議

﹡核心經濟（００３３９）與中國光大證券投資管理協議約滿，不會委任新投

資經理

﹡會德豐地產（０００２０）疫情受控後樓價能反彈７－８％

﹡力世紀（００８６０）更改英文名稱，完成品牌重塑

﹡中銀航空租賃（０２５８８）收購十架波音飛機並租予Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ

﹡友邦香港推出「添意保」全新意外保障，保費低至每日４﹒２元

﹡永泰（００３６９）ＯＭＡ ｂｙ ｔｈｅ Ｓｅａ加推１０８伙，折實

４１３萬起

﹡李氏大藥廠（００９５０）與ＩＡＣＴＡ合作東南亞開發眼科藥物

﹡周生生（００１１６）周末銷售升１５％

﹡富士高實業（００９２７）客戶下訂單趨審慎保守，續評估疫情對營運及財

務影響

﹡報道指沛嘉醫療（０９９９６）凍資２６００億，有望成今年凍資王

﹡恩達（０１４８０）今早起停牌待公布非常重大出售事項

﹡時代鄰里（０９９２８）收購內地政府機關物管服務公司

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款予雲南國際信託

﹡港大零售（０１２５５）主席楊軍抵押５６％股權，今早復牌

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司胃腸領域新產品「江中利活益生菌」正式上

市

﹡雲遊（００４８４）４１００萬元人民幣貸款借款人仍失聯，將開展仲裁

﹡奧園健康（０３６６２）斥４０３３萬收購寧波物管公司６５％股權

﹡瑞威資管（０１８３５）中國證監會受理轉換１﹒１５億內資股為Ｈ股並上

市申請

﹡開拓藥業（０９９３９）明起招股，入場費１０１７６﹒５３元

﹡中廣核新能源（０１８１１）４月發電量按年減少４﹒７％

﹡恆鼎實業（０１３９３）４月份原煤生產按年跌２０﹒７％

﹡裕元集團（００５５１）４月綜合經營收益淨額按年跌逾１９％

﹡嘉里物流（００６３６）於斯里蘭卡成立新合資企業，加強南亞國際貨運能

力

﹡遠洋集團（０３３７７）４月份協議銷售額按年下跌２８％

﹡北控城市資源（０３７１８）中標陜西省項目，合約總值１﹒１４億元人幣

﹡美高梅中國（０２２８２）Ｇｒａｎｔ Ｒ﹒ Ｂｏｗｉｅ退任首席執行官

職務

﹡友佳國際（０２３９８）首４個月銷售額按年下跌３６％至２﹒１１億元人

民幣



《國企紅籌》﹡億達中國（０３６３９）４月份合約銷售金額按年下跌６３﹒７％

﹡新天綠能（００９５６）附屬增資，涉２﹒９億元人幣

﹡中國鐵建（０１１８６）中標雄安新區承包工程，涉資逾１０６億元人民幣

﹡首創置業（０２８６８）４月份簽約金額按年跌３２﹒３１％



《神州民企》﹡恆偉集團（０８２１９）終止收購興創企業發展股份的諒解備忘錄

﹡茂業（００８４８）附屬售中嘉博創１３４５萬股，涉１﹒４２億元人民幣

﹡龍湖集團（００９６０）４月份合同銷售金額按年升１２﹒５％



《中國要聞》﹡中移動率先推出「５Ｇ消息Ａｐｐ」，ＲＣＳ加速落地；５Ｇ消息Ａｐｐ下

架，中移動表示技術問題稍後重新上線

﹡４月社融規模增量３﹒０９萬億，實體經濟放貸增萬億

﹡人行表示４月Ｍ２按年增１１﹒１％，高於預期；４月末社融規模存量

２６５萬億，同比增１２％；４月新增人民幣貸款１﹒７萬億，高預期；人

行逆回購二十六連停，續零投放零回籠

﹡上投摩根基金有望成內地首家外資獨資公募基金公司

﹡深圳加大住房用地供應渠道，軌交用地可分層設使用權

﹡ＩＤＣ表示四年後中國ＧＰＵ服務器規模將達６４億美元

﹡習近平稱高度重視中朝發展，願支援北韓抗疫

﹡紫光集團去年扭虧賺８億，資產負債率高至７３﹒５％

﹡人行數字貨幣落地在即，建行數字人民幣內測流出

﹡互聯網貸款管理辦法徵意見，不得用於購房投資股票

﹡基金託管機構淨資產門檻擬升至２００億元，外資可申請

﹡銀保監開９張百萬級罰單，六大行、中信行、光銀被罰；支持外資再保險公

司加大在華投入

﹡上海迪士尼門票銷情佳，攜程表示中高端旅遊者熱情高漲

﹡中汽協表示４月汽車市場回暖，但料５月需求仍存在壓力；４月乘用車銷量

降２﹒６％，新能源跌２６％；料今年國內汽車市場銷量下滑１５％至

２５％

﹡乘聯會表示內地４月廣義乘用車零售銷量按年跌５﹒５％

﹡中石化旗下頁岩氣田累計產量破３００億立方米創新高

﹡據報內地發出今年第二批２８００萬噸成品油出口配額

﹡財政部表示截至４月底地方政府債券發行１﹒９萬億元人民幣

﹡安邦拆售美酒店與買家起糾紛，將於８月在美對簿公堂

﹡八部委表示承租國有房屋中小企免上半年３個月租金

﹡國務院表示全面開放商場等生活場所，影院等要預約限流

﹡創業板上市擬設負面清單，不支持地產等傳統行業申報

﹡華為攜首批１８家車企成立「５Ｇ汽車生態圈」

﹡中國買家上周採購逾４萬噸豬肉，訂單量創近半年新高

﹡萬達電影收問詢函：需解釋大額商譽減值準備是否合理

﹡視體育否認復播ＮＢＡ，重申主權問題不含糊

﹡順豐控股表示「豐食」外賣平台僅內部推行，沒有對外

﹡外交部表示美對中國媒體政治打壓升級，中方或採取反制

﹡分析指美國肉品業面臨供給短缺風險，對華出口仍大增

﹡寧德時代表示下半年可對特斯拉供貨磷酸鐵鋰或三元電池



《寶島快訊》﹡台股收升１％，報１１０１３﹒２６點



《其他消息》﹡陳茂波稱社會事件似重來，可能干擾經濟恢復

﹡昨天多區商場市民聚集，１３歲學生記者被押走後獲釋；傳旺角最少拘捕

２００人，鄺俊宇由防暴警押解送院

﹡記協對記者遭警方武力對待，表示極度憤怒

﹡警方表示鄺俊宇向警員擲水樽行為不檢，交重案組跟進；警方昨日拘捕約

２３０人，介乎１２歲至６５歲

﹡美容院等資助計劃今日起接受申請，本月１７日結束

﹡傳政府將簡化「保就業」計劃，６月底前發首批補貼金

﹡政府預留逾１億元為地產代理提供津貼，料４萬人受惠

﹡政府呼籲未成年者遠離高風險示威，對安排年幼學生義務採訪感憂慮

﹡工務小組通過逾百億沙中線工程追加撥款申請

﹡母親節十大屋苑成交按周跌約三成，但交投依然活躍

﹡高力國際獨家代理出售皇后大道西１９９號全幢物業

﹡深股通額度全日用２５﹒３億元；滬股通額度全日用１８﹒８億元，陸股通

淨流入逾２６億

﹡記協調查指香港新聞自由指數創新低

﹡恆指公司下周一公布應否納入Ｗ股及第二上市諮詢總結



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增本地感染，正調查一宗倫敦返港者個案

﹡吉林舒蘭排查千八市民，國家疾控中心專家組昨到埗

﹡東北地區疫情再擴，吉林舒蘭出現社區傳染後封城

﹡武漢再現５宗本土病例，涉事區委幹部被免職

﹡外交部回應竊取美疫苗成果謠言：中國研究走在前列

﹡約翰遜宣布有限度放寬限制措施，今日公布路線圖

﹡中國擬對澳洲大麥徵懲罰性關稅，澳洲稱做法不合理

﹡中國海關檢出１８６萬個不合格口罩，將提高商家刑罰

﹡林鄭月娥稱派口罩事件非黑箱作業，創科局非首次受屈；林鄭冀月內制定放

寬粵港澳特定人士檢疫安排

﹡海洋公園表示現金流只可營運到６月底，極需政府協助

﹡邱騰華稱不欲向海洋公園撥款變成常態，將檢視管理、政府參與問題；邱騰

華冀財委會下月前同意向海洋公園撥款５４億元，以免其倒閉

﹡梁子超稱銅芯口罩容易交叉感染，醫院應戴外科口罩

﹡劉鳴煒稱海洋公園須節省成本，不希望裁員

﹡澳媒表示中國擬開徵高額關稅，報復澳推動新冠獨立調查

﹡薛永恆稱重用口罩濾芯會以公開招標方式採購

﹡晉達資管表示疫情緩和環球邁牛市，看好亞洲消費股

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