《出旗制勝－麥穎儀》強勢恒指成分股逐隻睇，吼騰訊購２２０９５

《出旗制勝》憧憬新冠疫情進一步緩和，環球股市氣氛持續回暖。恆指周一（１１日）則能

繼續承接上周五（８日）升勢向好，裂口高開２４０點重返５０天線之上，之後更愈升愈有，最

高曾升５３７點至２４７６７點高位，午後升幅略微收窄，全日仍能勁升３７２點，企穩

２４６００點水平之上，大市成交金額顯著回升，重返千億水平之上，報１０３７億。

強勢科網股龍頭騰訊（００７００）毫無懸念繼續成？升市功臣，周一表現更令市場驚喜，

午後升幅進一步擴大，突破２０１９年以來高位，全日飆升逾４％，收市報４３５元，單日為大

市貢獻１１２點升幅，是恆指成分股當中推升大市最多的股份。而騰訊亦將於本周三（１３日）

公布首季業績，資金上周提前流入騰訊好倉部署，５日累計流入金額超過６８００萬元，投資者

如看好，或可留意騰訊購２２０９５，行使價４４０﹒６８元，實際槓桿１０﹒５倍，引伸波幅

２８﹒２％，換股比率１００兌１，２０２０年０７月３０日到期。

蘋果計劃本周或重開美國部分門店，消息刺激手機設備股造好，儘管舜宇光學（０２３８２

）４月手機鏡頭出貨量按年下跌，無阻股價強勁回升，北水周一流入３８００萬元追捧，舜宇光

學股價周一突破２００天線後進一步試探１００天？約１２４元高位，全日急升４﹒２％，報

１２０﹒６元，成為恆指成分股中表現最好的個股。投資者如看好，或可留意舜宇購２６４６３

，行使價１３０﹒８元，實際槓桿３﹒７倍，引伸波幅５９﹒８％，換股比率１００兌１，２０

２０年１１月２３日到期。

澳門濠賭股周一急追落後，受疫情影響，澳門博彩收入首季收入下跌。唯憧憬疫情漸趨緩和

，博彩收入有望隨旅行和簽證限制的逐步放鬆有所回升，濠賭股板塊周一普遍隨大市造好，金沙

（０１９２８）周一表現搶眼，全日急升３﹒４％，升幅排名恆指成分股前三位。投資者如看好

，或可候低留意新上市的金沙購２７７０９，行使價３６﹒６８元，換股比率１０兌１２０２０

年０９月３０日到期。

剛剛於上周公布業績的港交所（００３８８）股價似乎於５０天線位置獲支持企穩，周一隨

著大市強勢反彈近３％重返２５０元水平之上，更進一步收復２００天線失地，市場憧憬京東在

港上市或有望刺激港交所股價回升，如繼續看好，或可留意港交所購２３７２８，行使價

２６９﹒８元，實際槓桿１８﹒７倍，引伸波幅２５﹒８％，換股比率５０兌１，２０２０年

０６月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

