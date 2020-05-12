《運籌帷幄－梁業豪》焦點股騰訊須守４２０關口

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和顯著向淡。昨天（１１日）市況所見，港股大市於高位有明顯的獲利回吐

壓力；這一方面顯示好友於高位不急於再攻，另一方面，亦反映出大戶認為港股須先進行整固，

才具條件再升。也許昨晚美股低開的市況正好說明大戶早已有部署。於短期局勢未轉淡前，短線

投機者應主力候低造好。所有造淡行動都屬於逆勢的行為，事倍功半。

各焦點指數中，只得騰訊（００７００）與金山軟件（０３８８８）創出５２周新高價，反

映出昨天恆指挑戰前升浪頂阻力的勢頭未獲大戶買家普遍支持，況且，金山軟件亦報跌收場。看

來，好友大戶已將主要攻力栠集中於騰訊，我們應看緊２月１４日高價２４０﹒００元支持。值

得投資者憂慮的，為該股已經連續第四個交易日錄得資金淨流出，屬於有利市況掉頭回跌的現象

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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