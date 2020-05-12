《套期保值－蕭猷華》本周美國原油庫存增速料將顯著放緩

《套期保值》油價昨天（１１日）上升，紐約期油升２４美仙，收報２４﹒３８美元；布蘭

特期油升２８美仙，收報２９﹒９１美元。沙特阿拉伯指６月將會加大減產力度，額外每日多減

１００萬桶，總減產規模達到每日７５０萬桶，每日產油量較４月時下降４０％。其他油組國亦

都跟隨進一步減產，科威特和阿聯酋在６月分別每日再減多８萬和１０萬桶。

內地經濟活動恢復，歐美陸續解封，原油需求將會逐步增加。此外，多間美國石油公司因抵

受不住低油價的影響而關閉，鑽油井數目顯著下降，預料美國原油庫存增幅本星期將會顯著放緩

。

筆者早前表示油價最壞情況已過，隨著經濟活動重啟、歐美駕駛高峰期即將來臨，油價將會

逐漸向好，下半年將會重回正常水平。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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