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即市新聞

12/05/2020 10:45

《套期保值－蕭猷華》本周美國原油庫存增速料將顯著放緩

　　《套期保值》油價昨天（１１日）上升，紐約期油升２４美仙，收報２４﹒３８美元；布蘭
特期油升２８美仙，收報２９﹒９１美元。沙特阿拉伯指６月將會加大減產力度，額外每日多減
１００萬桶，總減產規模達到每日７５０萬桶，每日產油量較４月時下降４０％。其他油組國亦
都跟隨進一步減產，科威特和阿聯酋在６月分別每日再減多８萬和１０萬桶。
　　內地經濟活動恢復，歐美陸續解封，原油需求將會逐步增加。此外，多間美國石油公司因抵
受不住低油價的影響而關閉，鑽油井數目顯著下降，預料美國原油庫存增幅本星期將會顯著放緩

　　筆者早前表示油價最壞情況已過，隨著經濟活動重啟、歐美駕駛高峰期即將來臨，油價將會
逐漸向好，下半年將會重回正常水平。《獨立商品分析師　蕭猷華》

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