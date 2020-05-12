《選股情報－石鏡泉》兩會利Ａ股

《選股情報》兩會（人民代表大會和政治協商會）定於５月２１日起召開，今年兩會是因疫

情才由３月延至５月。５月開兩會，經濟背景有三：第一季中國ＧＤＰ下降６﹒８％，中國疫情

已過復工中，外國疫情未過未復工，這對兩會議決，有何影響？



近２０年來，兩會前一個月上證有１７年漲，３年跌，上漲概率８５％。兩會期間上證指數

漲跌不一，兩會後上證指數整體表現仍好。



２０年來上證都基本這樣走，應是有些原因，可以作如下猜想：



兩會是要因應之前，及當時的經濟情況，來制定下一年的工作目標，即資源調配。簡單的講

，如當時農業失收，按下來的政府工作和資源調配，就應是支援農業。



２０１９╱２０２０年疫情肆虐，故今年的政府工作重點之一是防止疫情出現第二波。從今

時在吉林省一現疫情就立即封城不手軟看來，故在２０２０╱２０２１年時，投資者要有個「走

佬」準備。哪地、哪省疫情再發，一定又是封不手軟。因此，投資時限宜短不宜長，並要天天聽

住ＣＣＴＶ４在下午３時許的全國疫情報告。如疫情一旦嚴重起來，先平倉。甚麼叫嚴重，考起

，執生好了。



要明白「封」，不是只封人流，還可能連物流也會被封。試想，你持有股份的生產基地在被

封之區時，其工廠開不了工，就是有單都交不到貨，即有金都無得執。得明白。今時地方政府是

可以放棄ＧＤＰ，但絕不可以放漏一個病人。所以今時看股，除了看甚麼的ＰＥ；派息外，還要

看其公司的生產基地何在，要時常跟疫情發展掛勾上來。



＊買政府扶持行業股票錯不了＊



中國首季ＧＤＰ下跌了６﹒８％，故未來政府會努力刺激ＧＤＰ增長，由於國外疫情未遏，

不少在外國的廠商尚未復工，他們是不會有單給中國的工廠。在靠老外無把握之下，政府定會促

內需，樓、車、家電、５Ｇ基建、農業、飼養業等，應會有政策紅利。



以下的政策宣示，或可幫投資者摸出個與中央同聲同步的投資取向來：



「穩定大局」、「確保疫情不反覆」、「常態化疫情防控」、「在穩的基礎上積極進取」，

不要當這些光是口號，中央已明確了要發行「抗疫特別國債」，佐證政府在２０２０╱２０２１

年間會大力投向於：應急醫療救治能力、疾病預防控制體系、縣級醫療診治能力（不要人人都湧

來大城市治病，有疫要就地隔離，就地治）。醫疫危廢和污水垃圾處理設施，建設應急物資儲備

體系。



講得白Ｄ，就是要將防疫當場仗來打，要「深挖洞，廣積糧」。不過今時是多建縣級醫院，

多儲備口罩、醫護物資等。所以投資於醫療藥物業，不一定要投資於新疫苗，新藥的虛無縹緲行

業。口罩、呼吸機、防護服也會有市場。



在內需方面，要重新留意今年４月政治局會議的「六保」新提法（包括保居民就業，保基本

民生，保產業鏈供應鏈穩定等）。截至目前，全國已有２８個省市，１７０多個地市統籌地方政

府和社會資金，累計發放１９０多億元的消費券，派消費券就一定產生消費，好過香港的派錢，

因為錢可以儲而不花，消費券你不用，過期便是廢紙。派錢官易做，派券真助商。



今次兩會之後的市道，要留意的是「死貓彈」，還是「真復甦」，筆者認為試金石是：跟著

下來的，是否新經濟股領頭跑？若是，這將是個「有質量，可倚仗的復甦」。



今年Ａ股除了受兩會刺激會造好外，還有一個股市政策上的轉變，也是利好Ａ股的，明天續

。



要申報下利益，揸了中芯國際（００９８１）、鐵塔（００７８８）、港交所

（００３８８）。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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