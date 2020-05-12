【企業盈警】皇朝傢俬料上半年錄應佔重大虧損，出售傢俱收入減少

《經濟通通訊社１２日專訊》皇朝傢俬（０１１９８）基於對最新未經審核管理賬目的初步

審閱，預期截今年６月底止半年，錄母公司擁有人應佔重大虧損，收入亦可能大幅下降，而去年

同期則錄擁有人應佔溢利１２６５﹒７萬元。

預期收入下降及重大虧損主要受累ＣＯＶＩＤ－１９疫情導致耐用品消費行業不景氣及政府

推 出的監管政策及措施所致，受市況影響，集團出售傢俱的收入減少。

相關業績預期８月刊發。（ｎｓ）

