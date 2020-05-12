【外賣兵團】順豐跨界低調推出外賣平台，勢靠「低佣金」殺出血路



《經濟通通訊社記者李菲１２日報道》中國速遞界老大哥順豐（深：００２３５２）近期低

調推出全新跨界項目 企業團餐平台「豐食」。謂其低調，皆因「豐食」小程序於４月中已悄

然啟動運行，惟直至昨日（１１日）才被媒體正式曝光。順豐方面澄清，「豐食」目前僅接受公

司內部員工訂單，並沒有對外。因為沒辦法用統一的內部系統來管理，所以啟用了「豐食」小程

序。值得關注的是，不同於已有外賣平台主攻個人業務，「豐食」主要面向企業員工市場，為企

業提供集體預約訂餐、集中配送，無接觸安全送餐服務。外界相信，坐擁強大配送資源的順豐

「疫情時代」錯位殺入外賣戰團，其野心不可小覷。

不過，內地外賣平台市場經過多年培育，已催生出幾大「巨頭」，尤以在港上市的美團

（０３６９０）與阿里巴巴（０９９８８）旗下「餓了麼」佔據最多市場份額，行業壟斷基本形

成。交銀國際報告稱，２０１９年，內地餐飲行業市場規模４﹒６萬億元（人民幣．下同），團

餐佔比達三成，市場佔有率頗高。與此同時，外賣佔比為１３％，其中美團、餓了麼佔外賣市場

份額分別為６４％和３３％。因此，不少業內人士認為，當前順豐插手外賣已經很難獲得機會，

因市場已經成熟，用戶也被瓜分，「豐食」在招攬商家入駐時將會遇到增量的瓶頸。此外，美團

在本地生活已經建立起了完整的生態，而餓了麼能依靠阿里流量加持，「豐食」在兩個巨頭中間

難以看見優勢。



＊「豐食」勢靠「低佣金」殺出血路，餐飲業界歡迎＊



但另一邊廂，不少餐飲業人士對順豐加入外賣兵團表示十二萬分的歡迎。他們認為，行業競

爭加劇對於苦於外賣平台高佣金的餐飲商戶非常有幫助。事實上，外賣平台佣金一直是餐飲企業

與既有平台間的愛恨糾葛。在疫情期間，內地多個省市地區餐飲協會發聲，譴責美團及餓了麼收

取高額佣金，其中對新開餐飲商戶的佣金最高達２６％，超過企業所承受的極限，要求降低佣金

，取消外賣獨家經營限制。

據內媒調查，商家如果不用平台提供的外送服務，由自己聘請外賣員，需支付給美團的佣金

為３％至４％左右，而要通過美團騎手配送，則需交１５％至２１％的佣金。據統計，美團外賣

在２０１９年，全國共有在職外賣員３３９萬名，而他們的工資，大部分都是通過這些佣金支付

的。美團方面曾表示，外賣業務自誕生以來持續虧損５年，即便是在剛達收支平衡的２０１９年

，第四季外賣平均每單利潤也不到２毛錢，佔收入的２％。

而「豐食」方面，似乎想通過「佣金戰」殺出一條血路。據悉，該平台目前採取了極低佣金

的方式，商戶在今年７月１日之前上線「豐食」，佣金只有千分之三。商戶在７月１日之後上線

的，佣金也只有２％，遠低於目前美團與餓了麼的外賣佣金水平，極具吸引力。目前，包括

Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ、吉野家、德克士、真功夫、超意興、刀小蠻、和合谷、味千拉麵等知名餐

廳均已入住。

駐，我們唯有拭目以待。

