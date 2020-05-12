【外賣兵團】「豐食」最終或擴大業務惟難大爭市佔，美團百元可吸

《經濟通通訊社記者吳藹林１２日專訊》新型肺炎疫情令中國市民更為依賴外送服務，速遞

龍頭順豐（深：００２３５２）乘勢推出「豐食」外賣平台，公司雖然聲稱現時業務形態是接受

內部團餐訂單，無指對外服務。不過，市場仍預期平台將與阿里巴巴（０９９８８）旗下「餓了

麼」及美團（０３６９０）直接對撼。有財經分析員預計，「豐食」可以建立其業務規模，但很

難對「餓了麼」及美團造成致命傷。美團佔據國內外賣平台近７成市佔率，外賣收入亦佔其整體

收益近５６％，股價短線則有下調空間，較保守１００元以下可吼入。



＊外賣平台與運輸業務形成協同效應＊



金利豐證券研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》指，相信順豐最終會擴大「豐食」的規模

，雖然食物和一般貨物的性質大有不同，但可以和其運輸業務取長補短，利用閒置運載力形成完

美協同效應。雖然未必可立刻見效，但亦是優化目前運力的新方法。「豐食」主打面向企業員工

的送餐服務，有機會靠其突圍而出，但相對門檻不高，關鍵在於能否一次過提供大量食物，而利

潤率亦有機會受壓。而中國外賣市場現況屬寡頭壟斷，後來者較難搶佔大規模的市佔率。美團短

線已現沽貨訊號，１００元以下吸引力高。

財經分析員李偉傑認為，順豐今次行動會造成分薄效應，優勢在於其規模大而網絡廣，所以

短線對美團及阿里巴巴都是壞消息，競爭加大或令商戶利潤方面受壓。但他認為，內地人口多，

有機會可容納三間大平台，亦預料「豐食」需要一段時間發展，成績亦未知。同時他相信美團「

不是省油燈」，現時市場只是較為敏感，有負面消息出現即引至投資者沽貨，料股價短線回落至

１０４元可吼入，止蝕位可設於９５元、９６元。整體而言，集團利潤轉佳，未來外賣需求因為

經過新型肺炎一疫有所提振，表明美團前景仍佳。

