【貿易再戰】白宮致函勞工部，指示政府退休基金不要投資中國股票

《經濟通通訊社１２日專訊》據美國霍士新聞報道指，白宮經濟顧問庫德洛及國家安全顧

問奧布萊恩致函勞工部長表示，白宮不希望節儉儲蓄計劃（ＴＳＰ）投資中國股票，強調將資金

投入追踪中國股票的基金是危險且不合理的行動。

彭博社早前引述知情人士透露，美國正考慮阻止政府退休基金投資構成國家安全風險的中國

股票。消息指，聯邦政府的養老儲蓄基金，即節儉儲蓄計劃準備轉移約５００億美元的國際投資

資金，以與ＭＳＣＩ所有國家世界指數的投資權重保持一致。（ａｌ）（ｚｚ）

