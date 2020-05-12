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12/05/2020 09:58

【貿易再戰】白宮致函勞工部，指示政府退休基金不要投資中國股票

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據美國霍士新聞報道指，白宮經濟顧問庫德洛及國家安全顧
問奧布萊恩致函勞工部長表示，白宮不希望節儉儲蓄計劃（ＴＳＰ）投資中國股票，強調將資金
投入追踪中國股票的基金是危險且不合理的行動。
　　彭博社早前引述知情人士透露，美國正考慮阻止政府退休基金投資構成國家安全風險的中國
股票。消息指，聯邦政府的養老儲蓄基金，即節儉儲蓄計劃準備轉移約５００億美元的國際投資
資金，以與ＭＳＣＩ所有國家世界指數的投資權重保持一致。（ａｌ）（ｚｚ）

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