【新冠肺炎】莫里森：希望中國勿將大麥關稅，與疾情調查混為一談

《經濟通通訊社１２日專訊》澳洲總理莫里森周一（１１日）表示，希望中國將澳洲是否傾

銷大麥的裁決，與澳洲呼籲調查新冠肺炎源頭一事分開來看待，勿混為一談。

據行業團體澳洲穀物生產商，中國商務部正考慮對澳洲大麥加徵最高達７３﹒６％的反傾銷

稅和６﹒９％的反補貼稅。而中國駐澳大使早前表示，澳洲推動調查新冠肺炎源頭可能遭經濟制

裁。（ａｌ）

