【新冠肺炎】傳日本計劃統一解除３４個縣緊急事態宣言

《經濟通通訊社１２日專訊》據共同社引述日本政府相關人士消息報道透露，日府開始就需
要採取重點對策的特定警戒都道府縣以外３４個縣統一解除宣言展開協調，當中１３個都道府縣
中，茨城、岐阜兩縣考慮同時解除，預計日府將繼續展開分析，並擬基於專家意見，於周四
（１４日）作最終決定。
經濟再生大臣西村康稔就解除宣言一事，將３４個縣新增感染人數等穩定列為條件。若解除
後感染人數再度增加，又或出現患者激增的跡象，將重新探討方向。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS12/05/2020
【FOCUS】低通脹加持大放水 明後年恐惡果浮現
|生財有道12/05/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：金沙較落後銀娛有因
|生財有道12/05/2020
【外賣兵團】「豐食」最終或擴大業務惟難大爭市佔 美團百元可吸
|中國故事12/05/2020
【外賣兵團】順豐跨界低調推出外賣平台 勢靠「低佣金」殺出血路
|生財有道12/05/2020
制定氣候管理策略 積極緩和全球暖化
|香港政情11/05/2020
現金流只可撐到6月底 政府倡向海洋公園撥款54億救亡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰