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12/05/2020 13:23

【新冠肺炎】傳日本計劃統一解除３４個縣緊急事態宣言

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據共同社引述日本政府相關人士消息報道透露，日府開始就需
要採取重點對策的特定警戒都道府縣以外３４個縣統一解除宣言展開協調，當中１３個都道府縣
中，茨城、岐阜兩縣考慮同時解除，預計日府將繼續展開分析，並擬基於專家意見，於周四
（１４日）作最終決定。
　　經濟再生大臣西村康稔就解除宣言一事，將３４個縣新增感染人數等穩定列為條件。若解除
後感染人數再度增加，又或出現患者激增的跡象，將重新探討方向。（ａｌ）

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