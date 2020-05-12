【新冠肺炎】傳日本計劃統一解除３４個縣緊急事態宣言

《經濟通通訊社１２日專訊》據共同社引述日本政府相關人士消息報道透露，日府開始就需

要採取重點對策的特定警戒都道府縣以外３４個縣統一解除宣言展開協調，當中１３個都道府縣

中，茨城、岐阜兩縣考慮同時解除，預計日府將繼續展開分析，並擬基於專家意見，於周四

（１４日）作最終決定。

經濟再生大臣西村康稔就解除宣言一事，將３４個縣新增感染人數等穩定列為條件。若解除

後感染人數再度增加，又或出現患者激增的跡象，將重新探討方向。（ａｌ）

