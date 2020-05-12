《台股攻略－馮偉明》台股整固，萬一點失守

《台股攻略》今天（１２日）電子、金融、傳產權值股全線向下，令台股收市跌

１３３﹒７９點或１﹒２１％，萬一點大關再失守，最終報１０８７９﹒４７點，成交金額為新

台幣１７２２﹒０７億元。

權值股全面走弱，蘋概三王台積電、鴻海及大立光均下跌約２％，大型蘋概股如可成、玉晶

光、和碩、台達電亦有約１－２％的跌幅。其他電子股方面，ＰＣＢ相關的南電下跌逾４％，聯

茂跌超過３﹒６％、雲端資料中心相關的緯穎也跌逾４％，智邦下挫逾２％；ＩＣ設計的矽力－

ＫＹ、瑞昱等亦呈現弱勢。

金融股方面，中信金收跌１﹒８％，上海商銀、彰銀、華南金、新光金等亦跌超過１％，拖

累大市走勢。

台股突破萬一點關口後未能守穩，短線需要回試１０８００點支持位後再部署上攻，後市仍

有機會再上試萬一點，惟投資者須留意中美貿易戰發展。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

