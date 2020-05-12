《台股攻略－馮偉明》台股整固，萬一點失守

《台股攻略》今天（１２日）電子、金融、傳產權值股全線向下，令台股收市跌
１３３﹒７９點或１﹒２１％，萬一點大關再失守，最終報１０８７９﹒４７點，成交金額為新
台幣１７２２﹒０７億元。
權值股全面走弱，蘋概三王台積電、鴻海及大立光均下跌約２％，大型蘋概股如可成、玉晶
光、和碩、台達電亦有約１－２％的跌幅。其他電子股方面，ＰＣＢ相關的南電下跌逾４％，聯
茂跌超過３﹒６％、雲端資料中心相關的緯穎也跌逾４％，智邦下挫逾２％；ＩＣ設計的矽力－
ＫＹ、瑞昱等亦呈現弱勢。
金融股方面，中信金收跌１﹒８％，上海商銀、彰銀、華南金、新光金等亦跌超過１％，拖
累大市走勢。
台股突破萬一點關口後未能守穩，短線需要回試１０８００點支持位後再部署上攻，後市仍
有機會再上試萬一點，惟投資者須留意中美貿易戰發展。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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