《窩輪豪情－梁業豪》橫行區內不應追價持貨投機

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為百威亞

太（０１８７６）、小米集團（０１８１０）與中國光大國際（００２５７），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選香港電訊（０６８２３）、華潤燃氣（０１１９３）與中國移動（００９４１）。

昨晚（１１日）美股表現個別發展，科技股有不俗的買盤支持。港股有力挑戰前升浪頂阻力

，表現其實已算不俗；遇到美股呈現調整，先跌回略低水平進整固是正常的。基本上，反覆橫行

的局勢未有改變，好淡雙方只在進行拉鋸戰，都在等待突破市況的出現。於此環境下，投機者不

應於高位追價持有認購權證或牛證，亦不應於低位追價持有認沽權證或熊證只宜於橫行區內，於

足夠的值博率支持下，才伺機順勢持貨短炒。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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