《談國論企－黎偉成》貸款４月份增六成六勁挺經濟

《談國論企》在新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９基本阻斷全國擴散後，中國的以商業銀行

為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年４月份延３月份同比大幅上升近七成佳態

，不僅企（事）業單位貸款續增，住戶的貸款回復增長，相信在保企業、穩就業、促消費等政策

推動底下，有利於國民經濟減低所受肺症的損失，甚至達致穩中有進發展的政策預期。



＊大企業續強力恢復投資啟示良佳＊



自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年４月份

達１﹒７萬億元（見表一），同比增長６６﹒６６％，與３月份２﹒８５萬億元的６８﹒６３％

升幅大致相若，相對於２月份的人民幣貸款淨增額度９０５７億元多淨增１９９億元或２﹒３％

有十分重大和全面性的改進，特別是（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）。國務院２月１１

日宣布「本輪疫情流行高峰期已經過去」、「切實造好各項防控工作」作「有序推進企業復工復

產」，到３月幾乎全面復工復產，而４月份淨增９５６３億元同比增長１﹒６６倍（見表二．下

同），連同３月份２﹒８５萬億元增６８﹒６３％，可見銀行業相當積極配合中央的復工復產挺

經濟的政策。

尤其惹人注目的，是金融機構對企業貸款中的（一）中長期貸款，於２０２０年４月份淨增

５５４７億元，同比飆升９６﹒４９％，較１－３月份累計淨增３﹒０４萬億元所增

１８﹒２８％有明顯的提升，當然亦遠優於２０１９年同期３４７１億元要減少３９﹒９％的表

現，意味企業在復工復產伊始，便對中長期的資金有十分強烈的需求，對政府的抗疫成效，和對

中國的經濟前景投以信心，屬良性的現象。

同樣重的是（二）短期貸款，淨增額度於２０２０年４月份即使減少６２億元，但相對於

２０１９年同期所減的１４１７億元少減９５﹒６２％，而對上一個月即３月份淨增之數８８０

０億元少增４７﹒９％，顯然受到２月份淨增同比增長多３﹒４倍至６５４９億元的影響。

企業的短期貸款少增，會是受到（三）票據融資於２０２０年４月所達３９１０億元，同比大增

１﹒０８倍的衍生影響，即：企業既然在票據融資取得頭寸，就不一定要如往昔般十分依賴銀行

的短線貸款。

再看（乙）住戶的貸款，亦明顯減低所受到新冠狀肺炎疫情的影響：於２０２０年４月份淨

增６６６９億元同比增長１２﹒７２％，不僅較１－３月累計淨增１﹒２１萬億元大幅減少

３３﹒１４％的情況有頗為明顯的改善，更比２０１９年同期５２５８億元減少０﹒５％之況要

好得多。

住戶貸款有全面改善，其中最重要的因素是（Ｉ）短期貸款淨增２２８０億元，同比飆升１

﹒０８倍，而１－３月份卻淨減５０９億元，該是受惠於（ｉ）全國許許多多省市、鄉鎮的逐步

有序的解除「封關」的刺激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠人民等許許多多的良性政策

和措施支持底下，居民的消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十分強烈的釋放，是必然而然

之事。



＊居民住戶消費貸款倍增置業跌轉升＊



和（ＩＩ）金融機構對住戶的中長期貸款於４月份淨增４２８７億元，同比增長即使只是５

﹒３３％，卻相對遲於１－３月份淨增１﹒２６萬億元同比少增８﹒６％，有改善，似顯肺疫受

控後使居民住戶買樓置業的貸款需求有所提升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

４月２０２０ １﹒７０萬 ＋６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ＋６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ＋２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ＋３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 ＋１１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ＋２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年４月 ２０１９年４月

（％） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

住戶貸款 增６６６９ ＋１２﹒７２ 增５２５８ －０﹒５０

短期－－ 增２２８０ ＋１﹒０８倍 增１０９３ －３７﹒２２

中長期－－ 增４３８７ ＋ ５﹒３３ 增４１６５ ＋１７﹒５６

非金融機企業及其他部門 增９５６３ ＋１﹒６６倍 增３４７１ －３９﹒３９

短期－－ 減６２ －９５﹒６２ 減１４１７ －

中長期－－ 增５５４７ ＋９６﹒４９ 增２８２３ －３９﹒５３

票據融資－－ 增３９１０ ＋１﹒０８倍 增１８７４ ＋８０倍

非銀行業金融機構 增４０４ －７１﹒４８ 增１４１７ ＋１﹒０６倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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