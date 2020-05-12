【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒２億人幣，買美團騰訊沽新地中移動

《經濟通通訊社１２日專訊》內地ＰＰＩ創逾四年最低，Ａ股表現受壓，加上市場關注環球

會否出現第二波疫情爆發，港股連彈兩日後，今早重拾弱勢，恆指低開２４４點，甫開跌幅曾縮

至１９１點，見２４４１１點全日高，不過內地上月ＰＰＩ遜預期，拖累恆指曾急吐４６５點，

見２４１３６點全日低，稍穿１０天線（約２４２１７點）、２０天線（約２４１６３點）和

５０天線（約２４１６２點）匯聚區後喘穩。午後美股三大指數期貨跌幅大為收窄，加上國際油

價於亞洲時段靠穩，港股亦跟隨收窄升幅，最終恆指收報２４２４５點，跌３５６點或１﹒４％

。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團點評

（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、微創醫療（００８５３）；淨賣出最多的依次是新

鴻基地產（０００１６）、中國移動（００９４１）、中國人壽（０２６２８）。

主板成交９７０﹒４９億元減少６﹒４％。其中港股通成交１５５﹒７億元，佔總成交

１６％。



＊地產收租股受壓，新地遭北水拋棄＊



恆指公司諮詢是否將同股不同權（ＷＶＲ）和第二上市公司，納入在恆指及國指之內，總結

將於下周一（１８日）公佈。美團在今次季檢「染藍」無望，仍然升２﹒１％報１１２元，北水

淨買入１﹒５億元。

騰訊明日公布首季業績，今日股價轉弱，收市報４３１元，跌０﹒９％，北水淨買入１﹒５

億元。微創醫療午後大爆發，逆市升１０﹒２２％報２０﹒５元，北水淨買入１﹒４億元。

新地失守１００元關，跌２﹒８４％報９９﹒３元，北水淨賣出３﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） １﹒５５

騰訊控股 （００７００） １﹒５３

微創醫療 （００８５３） １﹒４１

平安好醫生 （０１８３３） １﹒２０

小米集團 （０１８１０） １﹒１２



淨沽出最多港股：

新鴻基地產 （０００１６） －３﹒１２

中國移動 （００９４１） －２﹒９０

中國人壽 （０２６２８） －１﹒２６

融創中國 （０１９１８） －０﹒２２

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（ｃａ）

