《美元走勢－羅明立》英鎊接近１﹒２４可做空，短期留意下行風險

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒６９ １０７﹒３５ １０７﹒６０

歐元╱美元 １﹒０８２７ １﹒０７８４ １﹒０８１１

英鎊╱美元 １﹒２３４３ １﹒２２８７ １﹒２３４１

美元╱瑞郎 ０﹒９７５０ ０﹒９７１４ ０﹒９７２０

美元╱港元 ７﹒７５１０ ７﹒７４８７ ７﹒７４９０

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《美元走勢》美聯儲副主席表示，局方為了確保金融機構於新冠肺炎的疫情下仍然穩健，目

前已推出超過３０項措施，不過他認為危機仍未完結，而且未能預測世界何時才回復正常，但他

承諾美聯儲將全力確保銀行業穩健，以應付國家經濟狀況所需。另外，芝加哥聯儲銀行總裁表示

，為了刺激經濟增長，美國會長時間維持接近零息水平，但預料不會進入負利率時代。

美匯指數短線回升，重上１００水平。美國政府抗疫小組成員須自我隔離，影響投資者對疫

情的預期，美股回落過百點。避險升溫支持美元造好，但基本仍然是９８╱１０１區間波動。本

周英國及德國將分別公布ＧＤＰ資料，市場預期英國截至３月份三個月的ＧＤＰ將會按月減少

２﹒６％，創下自１９７４年工人大罷工逼使政府實行一周三天工作制以來最大的經濟收縮。另

外，歐元區最大經濟體的德國將於周五公布第一季ＧＤＰ，預料ＧＤＰ按年收縮１﹒９％，將創

下０９年金融海嘯以來最差表現。

英鎊及歐元周一（１１日）分別下挫，英鎊初步支持位於１﹒２２４０，下一步支持位於

１﹒２１６５；接近１﹒２４可做空，短期留意下行風險。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒８０ １０６﹒３０ １０８﹒２０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒０８５０ １﹒０７３０ １﹒０９１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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