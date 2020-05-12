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即市新聞

12/05/2020 15:47

《美元走勢－羅明立》英鎊接近１﹒２４可做空，短期留意下行風險

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒６９　　　１０７﹒３５　　　１０７﹒６０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８２７　　　１﹒０７８４　　　１﹒０８１１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３４３　　　１﹒２２８７　　　１﹒２３４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７５０　　　０﹒９７１４　　　０﹒９７２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１０　　　７﹒７４８７　　　７﹒７４９０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲副主席表示，局方為了確保金融機構於新冠肺炎的疫情下仍然穩健，目
前已推出超過３０項措施，不過他認為危機仍未完結，而且未能預測世界何時才回復正常，但他
承諾美聯儲將全力確保銀行業穩健，以應付國家經濟狀況所需。另外，芝加哥聯儲銀行總裁表示
，為了刺激經濟增長，美國會長時間維持接近零息水平，但預料不會進入負利率時代。
　　美匯指數短線回升，重上１００水平。美國政府抗疫小組成員須自我隔離，影響投資者對疫
情的預期，美股回落過百點。避險升溫支持美元造好，但基本仍然是９８╱１０１區間波動。本
周英國及德國將分別公布ＧＤＰ資料，市場預期英國截至３月份三個月的ＧＤＰ將會按月減少
２﹒６％，創下自１９７４年工人大罷工逼使政府實行一周三天工作制以來最大的經濟收縮。另
外，歐元區最大經濟體的德國將於周五公布第一季ＧＤＰ，預料ＧＤＰ按年收縮１﹒９％，將創
下０９年金融海嘯以來最差表現。
　　英鎊及歐元周一（１１日）分別下挫，英鎊初步支持位於１﹒２２４０，下一步支持位於
１﹒２１６５；接近１﹒２４可做空，短期留意下行風險。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒８０　　　１０６﹒３０　　　１０８﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒０８５０　　　１﹒０７３０　　　１﹒０９１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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