【康宏風暴】董事會曾通過高層減薪，證人：不知情

康宏環球（０１０１９）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐董事局一案，昨
（１１日）續審。辯方續盤問康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝，指當時董事會已通過減
薪措施。黃雪輝供稱不知情，但指曹曾提及。
另一方面，辯方問及次被告與康宏總裁吳榮輝的關係，指當時次被告曾投訴吳榮輝行事先斬
後奏，又表示吳榮輝的說話不可信。黃雪輝表示對此有印象。《香港經濟日報》
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情11/05/2020
現金流只可撐到6月底 政府倡向海洋公園撥款54億救亡
|FOCUS11/05/2020
【FOCUS】央媽全面前瞻性防守 中美貿協前景的三個可能
|生財有道11/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊現價不宜追入
|興證快訊11/05/2020
兩會行情
|生財有道08/05/2020
《股市一周》疫情緩和不敵貿戰2.0 港股五窮月首周挫413點
|生財有道08/05/2020
李澤楷：香港電訊今年會維持以往派息率回饋股東
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰