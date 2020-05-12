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12/05/2020 09:10

【康宏風暴】董事會曾通過高層減薪，證人：不知情

　　康宏環球（０１０１９）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐董事局一案，昨
（１１日）續審。辯方續盤問康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝，指當時董事會已通過減
薪措施。黃雪輝供稱不知情，但指曹曾提及。
　　另一方面，辯方問及次被告與康宏總裁吳榮輝的關係，指當時次被告曾投訴吳榮輝行事先斬
後奏，又表示吳榮輝的說話不可信。黃雪輝表示對此有印象。《香港經濟日報》

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