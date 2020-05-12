【修例風暴】林鄭：冀警方傳媒互相尊重，開心見誠商討以加強溝通

《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，難以就示威或暴亂現
場情況逐一回答，強調政府及警方尊重言論及新聞自由，希望警方及傳媒互相尊重，雙方可開心
見誠商討。
她表示，警方昨天已向４個傳媒機構發信，希望可加強溝通及研究建設性方案。她希望可探
討為何示威中會出現學生記者、兒童記者、義務記者及銀髮記者採訪，又認為小朋友難以處理複
雜多變的情況，質疑為何有人認為他們可以在現場進行採訪工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情11/05/2020
現金流只可撐到6月底 政府倡向海洋公園撥款54億救亡
|FOCUS11/05/2020
【FOCUS】央媽全面前瞻性防守 中美貿協前景的三個可能
|生財有道11/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊現價不宜追入
|興證快訊11/05/2020
兩會行情
|生財有道08/05/2020
《股市一周》疫情緩和不敵貿戰2.0 港股五窮月首周挫413點
|生財有道08/05/2020
李澤楷：香港電訊今年會維持以往派息率回饋股東
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰