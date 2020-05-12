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12/05/2020 10:39

【修例風暴】林鄭：冀警方傳媒互相尊重，開心見誠商討以加強溝通

　　《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，難以就示威或暴亂現
場情況逐一回答，強調政府及警方尊重言論及新聞自由，希望警方及傳媒互相尊重，雙方可開心
見誠商討。
　　她表示，警方昨天已向４個傳媒機構發信，希望可加強溝通及研究建設性方案。她希望可探
討為何示威中會出現學生記者、兒童記者、義務記者及銀髮記者採訪，又認為小朋友難以處理複
雜多變的情況，質疑為何有人認為他們可以在現場進行採訪工作。（ｃｗ）（ｚｚ）

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