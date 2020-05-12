【紓困措施】林鄭：保就業本月２５日起可申請，最快６月下旬收款

《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，已大致敲定僱主支薪
的「保就業」計劃細節，５月２５日起接受申請，第一期將涵蓋６、７、８月，僱員只需在今年
３月底前設有強積金戶口即符合首期申請資格，申請日期為三星期。
她指，抗疫基金計劃目標是可以做到簡單易明、容易申請、迅速發放款項，以及為經濟復甦
鋪路，因此推出４項優化措施，並預計在僱主提出申請後約３至４星期可發放，即僱主最快可以
在６月中、下旬收到首批資助。（ｙｗ）
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