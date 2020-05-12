【紓困措施】羅致光下午六時將主持「保就業」技術簡介會

《經濟通通訊社１２日專訊》政府宣布，因應行政長官今早公布的「保就業」計劃最新安排

，勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀將於今日下午六時就「保就業

」計劃內容舉行技術簡介會。

簡介會旨在闡述計劃的內容，包括申請資格和工資補助的計算等。至於計劃的申請方法及其

他詳情，將會在下星期初另行公布。（ｃｌ）

