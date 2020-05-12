  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2020 13:42

【紓困措施】羅致光下午六時將主持「保就業」技術簡介會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》政府宣布，因應行政長官今早公布的「保就業」計劃最新安排
，勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀將於今日下午六時就「保就業
」計劃內容舉行技術簡介會。
　　簡介會旨在闡述計劃的內容，包括申請資格和工資補助的計算等。至於計劃的申請方法及其
他詳情，將會在下星期初另行公布。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS12/05/2020
【FOCUS】低通脹加持大放水　明後年恐惡果浮現
生財有道12/05/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：金沙較落後銀娛有因
生財有道12/05/2020
【外賣兵團】「豐食」最終或擴大業務惟難大爭市佔　美團百元可吸
中國故事12/05/2020
【外賣兵團】順豐跨界低調推出外賣平台　勢靠「低佣金」殺出血路
生財有道12/05/2020
制定氣候管理策略 積極緩和全球暖化
香港政情11/05/2020
現金流只可撐到6月底　政府倡向海洋公園撥款54億救亡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x鱻88發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金